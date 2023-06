Bồ Đào Nha liên tiếp gây thất vọng ở giải U21 châu Âu

Đêm 24/6 (giờ Hà Nội), U21 Bồ Đào Nha có trận đấu thứ hai ở vòng bảng gặp Hà Lan. Họ dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Andre Almeida ở phút 20. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Rui Jorge lại không thể bảo toàn kết quả. Phút 78, U21 Hà Lan gỡ hòa sau pha lập công của Brian Brobbey.

Với kết quả này, U21 Bồ Đào Nha mới có 1 điểm sau hai trận và đứng cuối bảng. Trước đó, họ để thua 0-2 khi đối đầu Georgia. Ở lượt đấu cuối, U21 Bồ Đào Nha buộc phải thắng Bỉ để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở cuộc đối đầu này, đội bóng đến từ bán đảo Iberia có phần lép vế so với đối thủ. Theo Sofa Score, U21 Bồ Đào Nha chỉ kiểm soát bóng 42%, tạo được 7 pha dứt điểm, 5 lần đưa bóng đi trúng đích. Trong khi đó, U21 Hà Lan sút trúng mục tiêu 5 lần sau 10 lần thực hiện.

Trong những phút đầu tiên, U21 Hà Lan nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, cú dứt điểm rất căng của Brobbey lại bị thủ thành Cleton Biai đổ người cản phá.

Phút 20, U21 Bồ Đào Nha tận dụng khoảnh khắc hàng thủ Hà Lan phòng ngự thiếu tập trung để ghi bàn. Các cầu thủ "Oranje" để Almeida băng vào dứt điểm thoải mái trong thế không ai kèm.

Trong khoảng thời gian còn lại, U21 Hà Lan chơi tấn công mạnh mẽ và có nhiều cơ hội hơn. Phút 78, sau cú đá phạt góc từ cánh trái, Brobbey đệm bóng cận thành, giúp U21 Hà Lan giữ lại 1 điểm.

