Bố đâm chết con gái và bạn trai trong bữa cơm

Cho rằng con gái và bạn trai có lời lẽ xúc phạm mình trong bữa cơm, Lê Đình Ngọc dùng dao đâm 2 người tử vong. Gây án xong, ông ta uống 2 gói thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Trưa 5/7, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ Lê Đình Ngọc (42 tuổi, trú xã Bài Sơn) và hoàn tất thủ tục chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để làm rõ hành vi giết người.

Lê Đình Ngọc đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngọc đã dùng dao sát hại con gái cùng bạn trai của con tại nhà riêng ở xóm 2, xã Bài Sơn, xảy ra một ngày trước.

Theo cơ quan chức năng, tối 4/7, chị L.T.T.N. (17 tuổi, con gái Ngọc) đưa bạn trai là H.Q.A. (19 tuổi, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, giữa N. và A. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với Ngọc.

Cho rằng con gái cùng bạn xúc phạm mình, người đàn ông 42 tuổi dùng dao đâm trọng thương N. và Q.A. Gây án xong, Ngọc đi ra bờ ao cạnh nhà và uống 2 gói thuốc trừ sâu để tự tử.

Người thân sau đó đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu, song N. và Q.A. tử vong do vết thương nặng. Riêng Ngọc được cấp cứu kịp thời, đã hồi tỉnh và đang điều trị dưới sự giám sát của công an.

Làm việc với công an, Ngọc trình bày nguyên nhân và thừa nhận hành vi của mình.