So với iPad Air 2020, hiệu năng chip A14 Bionic trên iPhone 12 bị giảm đi đáng kể.

iPhone 12 và iPad Air 2020 dù dùng chipset A14 Bionic, điểm số AnTuTu cho ra trên iPad Air 2020 vượt trội hơn hẳn, cao hơn gần 17% so với iPhone 12. Trong đó, hiệu năng CPU của iPad Air 2020 cao hơn 9,5% và GPU hơn 30%. Hai thiết bị trong bài kiểm tra đều có chung mức RAM 4 GB và bộ nhớ trong 256 GB.

Điểm hiệu năng AnTuTu của iPad Air 2020 (trái) và iPhone 12 (phải). Ảnh: AnTuTu.

AnTuTu cho biết nhiều khả năng Apple đã giảm xung nhịp chip A14 Bionic để iPhone 12 không bị quá nhiệt và dẫn đến hao pin. Được biết, dung lượng pin của iPhone 12 chỉ đạt 2.815 mAh, thấp hơn nhiều so với 3.110 mAh của iPhone 11.

Mặt khác, iPhone 12 Pro Max được kỳ vọng cho hiệu suất mạnh hơn nhờ được trang bị viên pin lớn và Apple không cần bóp xung để tiết kiệm pin. Công cụ đo còn lưu ý rằng iPhone 12 cho khả năng xử lý đồ họa tệ hơn iPhone 11 Pro qua bài kiểm tra GPU, trong khi bản thân chip A14 có GPU mạnh hơn.

A14 Bionic là vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 5 nm. Hãng tuyên bố chipset có CPU và GPU mạnh hơn 50% so với các chipset di động hàng đầu. Thậm chí Apple còn tự tin so sánh hiệu năng của iPad Air 2020 dùng chip A14 với các sản phẩm laptop bán chạy hiện nay.

Cụ thể, A14 Bionic nhanh hơn 2 lần so với laptop Windows, nhanh hơn 3 lần so với máy tính bảng Android cao cấp hay hơn 6 lần so với máy Chromebook mạnh nhất. Tuy nhiên, Apple không chỉ đích danh thương hiệu hay sản phẩm nào trên thị trường.