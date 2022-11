Bộ Công Thương: Không cấm người dân mua xăng bằng can và chai

Theo Bộ Công Thương, pháp luật không có điều khoản nào cấm người dân mua xăng bằng chai, can nhưng việc tích trữ xăng rất nguy hiểm.

Nhiều người dân mang chai, can đi mua xăng bị cây xăng từ chối bán. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau khi ra chỉ thị yêu cầu xử phạt nghiêm hành vi bán xăng dầu có các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay qua thùng, can, chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ một số trường hợp nhất định, Bộ Công Thương vừa có thông tin pháp luật không có điều khoản nào cấm người dân mua xăng bằng chai, can.

"Bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như ôtô, xe máy... mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay xát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác...", Bộ lý giải.

Song, Bộ Công Thương nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép. Mặt khác, người kinh doanh buôn bán, vận chuyển xăng dầu phải đáp ứng nhiều quy định về kho chứa, phòng cháy - chữa cháy, chất lượng, nhân viên; pháp luật nghiêm cấm tích trữ để đầu cơ mua bán lại xăng dầu trái phép để kiếm lời...

Cơ quan quản lý cũng dẫn quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xăng dầu theo điều 35, Nghị định 99/2020 của Chính phủ, quy định mức phạt với hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu.

Pháp luật không có điều khoản nào cấm người dân mua xăng bằng chai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đó, phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

"Với quy định này, nhiều người nhầm tưởng hành vi mua xăng qua thùng, can, chai là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với cây xăng (thương nhân kinh doanh xăng dầu)", Bộ Công Thương cho biết.

Theo Bộ Công Thương, sở dĩ có quy định này vì bán hàng qua can, thùng, trụ xăng nhỏ thường không đảm bảo an toàn cháy nổ, không tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo quy định của pháp luật đối với kinh doanh xăng dầu - mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, việc tích trữ xăng dầu không có thể gây cháy nổ nếu không bảo đảm an toàn.

"Văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương đã nêu rõ là chỉ xử lý đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, chứ không phải hành vi mua xăng bằng can, chai, thùng và các vật chứa khác", Bộ nhấn mạnh.

Trước đó, cuối tháng 10, tại Quảng Ninh nhiều tàu chở khách du lịch tuyến đảo Vân Đồn đi Cô Tô, Quan Lạn phải nằm bờ do không mua được nhiên liệu vì cây xăng không đồng ý bán vào can.