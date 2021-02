Bộ Công Thương gỡ khó lưu thông hàng hóa cho Hải Dương

Trước tình trạng ách tắc lưu thông hàng hóa tại Hải Dương, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản.

Qua ý kiến đề xuất của tỉnh Hải Dương, các địa phương và doanh nghiệp, mới đây Bộ Công Thương đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành cùng phối hợp xử lý.

Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản yêu cầu các địa phương và hệ thống phân phối thực hiện việc đảm bảo lưu thông hàng hoá và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Đồng thời Bộ đã kết nối các doanh nghiệp phân phối lớn phối hợp với các địa phương (thông qua sở công thương) để thúc đẩy tiêu thụ nông sản có sản lượng lớn, đã thu hoạch nhưng gặp khó khăn về thị trường.

Hàng chục ha cà chua, bắp cải... ở Chí Linh (Hải Dương) đến kỳ thu hoạch nhưng không thể xuất bán đi các tỉnh. Ảnh: Thạch Thảo.

Đặc biệt, ngay sau khi Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 16/2, Bộ Công Thương đã làm việc trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn tại phía Bắc như Central Group (chuỗi siêu thị BigC và Go!); Vincommerce (chuỗi Vinmart và Vinmart+), BRG Retail (Chuỗi siêu thị BRG Mart)… để thu mua nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh đang vào mùa thu hoạch từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp của tỉnh.

Cơ quan này cũng đã làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và doanh nghiệp để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, loại bỏ tâm lý e dè của người tiêu dùng đối với hàng hóa nông sản thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đang có dịch.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ Công Thương, trong quá trình thực hiện, đã có một số vướng mắc khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản của một số địa phương vùng đang có dịch (đặc biệt là tỉnh Hải Dương) và các tỉnh giáp ranh.

Trong đó, Bộ Công Thương chỉ ra các quy định phòng chống dịch tại nhiều địa phương giáp với tỉnh Hải Dương, việc hướng dẫn phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa có nhiều điểm chưa phù hợp là nguyên nhân khiến lưu thông hàng hoá bị ách tắc.

Việc hướng dẫn phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa có nhiều điểm chưa phù hợp là nguyên nhân chính khiến lưu thông hàng hoá tại tỉnh Hải Dương bị ách tắc. Ảnh: Nguyễn Dương.

Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất về lưu thông người, hàng hóa, phương tiện giữa địa phương có dịch với các địa phương khác, tránh việc mỗi địa phương tự áp dụng một cách như hiện nay.

Đồng thời phối hợp với Bộ NN&PTNT hướng dẫn quy trình sản xuất nông lâm thủy sản bảo đảm phòng chống dịch bệnh, đủ điều kiện lưu thông phân phối tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các địa phương thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân được lưu thông thông suốt, cam kết không để tình trạng “ngăn sông cấm chợ” diễn ra trên địa bàn.

Chấp nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 của người điều khiển phương tiện vận tải đến từ vùng dịch của các đơn vị xét nghiệm được ngành Y tế chỉ định.

Các địa phương có dịch và địa phương giáp ranh chủ động liên hệ làm việc với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kinh nghiệm (Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Quảng Nam…) để tổ chức các mô hình vận chuyển, lưu thông hàng hóa an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của mình bảo đảm phòng chống Covid-19 hiệu quả.