Bộ Công Thương: Đang tính toán mức tăng giá điện

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã giao Bộ phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án đề xuất tăng giá điện của EVN theo đúng Quyết định 24 của Thủ tướng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/1, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã cung cấp thông tin về đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc tăng giá điện. Đề xuất này diễn ra trong bối cảnh EVN ước lỗ hơn 30.000 tỷ đồng năm nay do giá nhiên liệu tăng cao. Trong khi đó, 4 năm qua, giá điện chưa được điều chỉnh.

Người phát ngôn Bộ Công Thương cho biết tại Quyết định 24 của Thủ tướng đã có quy định về cơ chế điều chỉnh giá điện trong năm. Theo đó, hàng quý EVN có trách nhiệm cập nhật chi phí phát điện quý trước, dự kiến thông số đầu vào của khâu phát điện các quý còn lại trong năm để tính toán giá bán lẻ điện bình quân.

Thứ trưởng cho biết nếu thông số đầu vào trong khâu phát điện thay đổi làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng và ngược lại.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải. Ảnh: NHQ.

"Như vậy, quy định hiện hành đã có cơ chế đảm bảo giá điện theo sát giá đầu vào. Tuy nhiên, giá điện có đặc trưng khác giá xăng dầu, chi phí sản xuất kinh doanh điện có sự phụ thuộc cao vào các mùa mưa và khô trong năm", ông Hải nhìn nhận.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong Quyết định 24 cũng quy định rõ thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh gần nhất để phản ánh sự biến động khách quan của các chi phí nêu trên.

"Tuy nhiên, ở nước ta lần điều chỉnh giá điện cuối cùng là ngày 20/3/2019. Như vậy, đến tháng 3 năm nay là tròn 4 năm chưa điều chỉnh giá điện. Ngoài ra, do giá điện có tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, người dân nên việc điều hành giá mặt hàng này cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc rất kỹ lưỡng", ông nói.

Người phát ngôn Bộ Công Thương đánh giá trên thế giới trong năm qua đã chứng kiến đà tăng cao của giá điện, một số quốc gia giá điện tăng cao gấp nhiều lần và phải cắt giảm điện luân phiên...

"Ở Việt Nam, giá than nhập khẩu cung cấp cho sản xuất điện 10 tháng năm 2022 tăng tới 150% so với cùng kỳ năm 2021, giá than trộn của 2 nhà máy trong nước cũng tăng hơn 50%... Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án đề xuất của EVN theo đúng Quyết định 24 để xây dựng lộ trình tăng giá điện trên cơ sở đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng", ông nhấn mạnh.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA EVN

Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 Dự kiến Doanh thu thuần tỷ đồng 343346 399508 409802 426000 0 Lợi nhuận

6818 9720 14480 14730 -31.36

Mới đây, sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ dự kiến hơn 31.300 tỷ đồng trong năm 2022, EVN kiến nghị Bộ Công Thương cho phép tăng giá điện. Nếu giá điện giữ nguyên, doanh nghiệp lo mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

Đồng thời, EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, tức khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại, tương tự cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ Chính phủ đầu tháng 12/2022, ông Hải cho biết EVN đã có đề xuất điều chỉnh giá điện theo đúng Quyết định 24/2017 của Thủ tướng. "Bộ Công Thương cũng thực hiện theo đúng nội dung tại quyết định này và đang phối hợp với các bộ, ngành để rà soát theo đề xuất của EVN để thực hiện đúng nội dung của Quyết định 24/2017 của Thủ tướng", Thứ trưởng cho hay.