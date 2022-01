Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bình Định

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an Bình Định khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc tài xế gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 17 người bị thương.

Trao đổi với Zing chiều 1/1, đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng chỉ đạo đơn vị tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ việc tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 17 người bị thương ở thị xã An Nhơn.

Xe tải đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Thâu điều khiển gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người chết và 17 người bị thương. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Công an thị xã An Nhơn sớm làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

"Bộ Công an yêu cầu Bình Định làm rõ tài xế xe tải đầu kéo Nguyễn Văn Thâu có còn mắc bệnh tâm thần nữa hay không; giấy phép lái xe (bằng lái) của Thâu do đơn vị nào cấp; hợp đồng lái xe giữa doanh nghiệp và tài xế Thâu như thế nào, trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ tai nạn này ra sao", đại tá Nam nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông truy bắt tài xế Thâu sau vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định tài xế có dấu hiệu bệnh tâm thần đã gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến tỉnh lộ ĐT 639B, thị xã An Nhơn. Gia đình người này có trình ra sổ theo dõi bệnh của Thâu tại cộng đồng từ năm 2016 nhưng cơ quan điều tra sẽ giám định pháp y để khẳng định người này bị bệnh tâm thần thật hay giả.

Khai với cảnh sát, Thâu thừa nhận đã sử dụng ma túy đá nên tinh thần không ổn định và tông nhiều người đi xe máy, xe đạp ở thị xã An Nhơn. Tuy nhiên qua 2 lần test, anh này đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.