Bộ Công an yêu cầu dùng công nghệ để truy vết dịch tễ

Công an các địa phương phía Nam được giao sử dụng công nghệ để truy vết, đưa chứng cứ điện tử thuyết phục để người bệnh phải khai báo chi tiết, trung thực lịch trình di chuyển.

Ngày 13/7 tại TP.HCM, Bộ Chỉ huy tiền phương thuộc Bộ Công an đã họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với công an các đơn vị, địa phương ở phía Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã yêu cầu các tỉnh, thành thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh cho Bộ Chỉ huy tiền phương trước 16h hàng ngày.

Nếu có diễn biến đột xuất, bất ngờ thì phải báo cáo bằng các phương tiện thông tin liên lạc nhanh nhất, không cần đợi văn bản. Lãnh đạo công an địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ Công an nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị.

Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu các tỉnh, thành phía Nam sử dụng công nghệ để truy vết, đưa ra các chứng cứ điện tử thuyết phục để người bệnh phải khai báo chi tiết, trung thực lịch trình di chuyển.

Công an phía Nam được yêu cầu sử dụng công nghệ để truy vết dịch tễ. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao được giao cùng với các địa phương rà soát, xử lý, xóa bỏ các thông tin xấu, độc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng.

Ngoài ra, các địa phương tuyệt đối không giấu dịch, phải công khai để xử lý kịp thời. Giám đốc công an tỉnh, thành phải là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, không ủy quyền cho cấp phó. Giám đốc công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND và trước lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ cũng yêu cầu công an các tỉnh, thành tạo "luồng xanh" khi áp dụng Chỉ thị số 16, tạo điều kiện cho phương tiện, doanh nghiệp được vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch ở các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn các tỉnh, thành phải thực hiện nghiêm ngặt.

Tính đến ngày 13/7, Việt Nam có tổng cộng 32.555 ca ghi nhận trong nước và 1.945 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.985 ca, trong đó, 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TP.HCM, từ 6h đến 18h ngày 13/7, Bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận thêm 1.797 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 tại thành phố lên trên 16.000.

