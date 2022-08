Bộ Công an yêu cầu điều tra vụ tai nạn làm 4 người chết

Ngày 11/8, sau khi xảy vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Thừa Thiên - Huế, Bộ Công an đã yêu cầu công an tỉnh này chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bộ Công an cũng chỉ đạo công an địa phương xác minh, làm rõ các điều kiện an toàn của người điều khiển phương tiện; khảo sát, tổ chức giao thông trên quốc lộ 49A và các tuyến đường đèo dốc, tìm ra những điểm đen, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn để khắc phục, cảnh báo người lái xe.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát giao thông đã điều tổ công tác đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện A Lưới điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Bộ Công an.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 17h30 ngày 10/8, ôtô do anh Huỳnh Văn Cường (sinh năm 1995, ở huyện A Lưới) điều khiển, trong cabin chở chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1993) lưu thông trên quốc lộ 49A, đoạn qua đèo A Co thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới. Lúc này, thùng xe còn chở 2 người là Hồ Văn Phương (sinh năm 1986) và anh Prô Mi Sa (sinh năm 1998).

Khi đang lưu thông, xe tải này đâm va vào 2 xe máy đi theo hướng ngược lại. Trong đó, một xe máy do chị Phạm Thị Hoài Thu (sinh năm 1979) điều khiển chở chị Ngô Thị Nhàn (sinh năm 1969). Xe còn lại do anh Hồ Văn Vờ (sinh năm 1989) điều khiển.

Vụ va chạm đã làm 4 người tử vong, gồm anh Vờ, anh Phương, anh Prô Mi Sa và chị Nhàn. Một số nạn nhân khác bị thương, phải cấp cứu bệnh viện.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế điều khiển xe tải đi đường dốc, qua khúc cua không làm chủ tốc độ dẫn. Sau khi va chạm với 2 xe máy, ôtô tải tông vào taluy âm gây lật xe.