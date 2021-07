Bộ Công an truy tìm kẻ tấn công website đăng ký xe chạy luồng xanh

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ truy tìm nghi can tấn công website đăng ký giấy nhận diện luồng xanh.

Tối 27/7, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ truy tìm, xác minh làm rõ nghi can tấn công website đăng ký giấy nhận diện luồng xanh quốc gia cho xe vận tải.

"Việc này được thực hiện ngay sau khi Bộ Giao thông Vận tải gửi công văn đề nghị Bộ Công an vào cuộc", trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay.

Theo ông Xô, lực lượng an ninh mạng sẽ là đơn vị chủ công trong việc truy tìm ai đứng sau các đợt tấn công mạng nhằm phá hoại và làm tê liệt hệ thống này.

Luồng xanh quốc gia giúp xe chở hàng thiết yếu được qua chốt kiểm soát dễ dàng, hạn chế ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa cho người dân. Ảnh: Nhật Sinh.

Tổng cục Đường bộ cho biết các đợt tấn công mạng được ghi nhận ngày 26/7, xuất phát từ những dải IP động, chưa xác định được đối tượng tấn công và địa điểm tấn công.

Hậu quả, địa chỉ luongxanh.drvn.gov.vn thường xuyên bị treo. Cán bộ tại các sở GTVT không thể phê duyệt hồ sơ và đơn vị vận tải không thể truy cập hệ thống để đăng ký trong nhiều giờ.

Hệ thống phần mềm liên tục bị tấn công nên sau 3 ngày triển khai, hơn 20.000 đề nghị cấp QR code được gửi đến nhưng Sở GTVT Hà Nội mới cấp được hơn 7.000 giấy thông hành.

Đến sáng 27/7, Bộ GTVT đã đề nghị các chốt kiểm soát dịch trên toàn quốc tạo thuận lợi cho phương tiện chở hàng thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp được lưu thông đi, đến hoặc đi qua địa phương thực hiện Chỉ thị 16.

Theo đề nghị của Bộ GTVT, đối với xe chở hàng thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp có giấy nhận diện luồng xanh còn hiệu lực, tài xế có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 còn giá trị trong 72 giờ, các chốt kiểm soát không kiểm tra các phương tiện này khi lưu thông qua chốt.

Trường hợp các phương tiện chưa được cấp giấy nhận diện nhưng tài xế đã có giấy xét nghiệm âm tính còn giá trị, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cho xe lưu thông sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ.