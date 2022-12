Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả ở TP.HCM

Qua biện pháp nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng Internet do Trần Phúc (39 tuổi) và Nguyễn Thị Tươi (37 tuổi, vợ Phúc, ngụ phường Phú Hữu, Thủ Đức) cầm đầu.