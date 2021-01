Bộ Công an thu giữ nửa tỷ đồng trong sòng bạc bầu cua

Ập vào sòng bạc ở Bình Định, cảnh sát bắt quả tang 58 nam, nữ đang đánh bạc trong ngôi nhà hoang và thu giữ nửa tỷ đồng.

Ngày 2/1, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tạm giữ các nghi can để điều tra vụ đánh bạc quy mô lớn tại huyện Tuy Phước.

Khoảng 16h30 ngày 1/1, hàng chục cảnh sát ập vào ngôi nhà hoang ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, bắt quả tang 58 nam, nữ đánh bạc bằng hình thức bầu cua.

58 người bị bắt quả tang trong lúc đánh bạc ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 5 ôtô, 9 xe máy và 500 triệu đồng tiền mặt.

Đây là chuyên án do Bộ Công an thực hiện và chiến dịch nằm trong kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước Tết Tân Sửu 2021.