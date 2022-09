Bộ Công an thông tin về vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Hỏa hoạn ở quán karaoke gây hậu quả nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an Bình Dương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chữa cháy, cứu hộ.

Trưa 7/9, Bộ Công an đã thông tin bước đầu về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan chức năng, hỏa hoạn xảy ra lúc 20h48 ngày 6/9 tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở địa chỉ nêu trên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 14 người chết, tính đến 14h ngày 7/9.

Nhận được thông tin vụ cháy, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để chữa cháy, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cử thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, Công an Bình Dương cho biết sau khi nhận được tin báo, đơn vị điều 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, xe trạm bơm và 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay trong đêm, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Khi đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở, lực lượng chức năng đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Ghi nhận đến 8h ngày 7/9, lực lượng công an đã phát hiện đưa ra ngoài 12 thi thể (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Số người bị thương tích đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được thực hiện.

Trong công điện phát đi cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm.