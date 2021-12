Bộ Công an: Sẽ xử lý triệt để vụ án ở Công ty Việt Á

Nói về những sai phạm tại Công ty Việt Á, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, cho biết sẽ xử lý nghiêm, triệt để và không có vùng cấm.

Chiều 28/12, Bộ Công an họp báo thông tin về kết quả công tác trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm tới.

Buổi họp báo diễn ra trong 60 phút, Zing và nhiều cơ quan báo chí đã đặt gần 20 câu hỏi tới đại diện các Cục, Công an các tỉnh, thành liên quan đến nhiều vụ việc.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: Hồng Quang.

Cục Cảnh sát hình sự nói về hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ

Trả lời câu hỏi liên quan vụ ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện, thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) cho biết từ tháng 5 đến nay, trên mạng xã hội liên tiếp phản ánh tình hình không minh bạch của nghệ sĩ, ca sĩ đứng lên kêu gọi từ thiện miền Trung năm 2020.

Ngoài ra, một số cá nhân cũng gửi đơn lên C02 để phản ánh về việc này. Cục C02 đã xác minh, phối hợp với ngân hàng và các địa phương, làm rõ các cá nhân trên có vấn đề kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào, có công khai tài khoản để các nhà hảo tâm quyên góp.

Sau một thời gian nhất định, khi đã có lượng tiền ủng hộ, các cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua người đại diện để trao tiền.

C02 xác định lượng tiền vào tài khoản từ thiện còn ít hơn số tiền mà các cá nhân trao đến cho nhân dân. Những kết quả điều tra này dựa trên xác nhận của các địa phương.

Sau khi trao đổi với các cơ quan tố tụng, C02 tiếp tục xác minh, làm rõ để đưa ra kết quả cuối cùng vào giữa tháng 1/2022.

Trước đó, ngày 15/10, sau những ồn ào về chuyện các nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã mời làm việc đối với ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Trấn Thành, MC Đại Nghĩa.

Ngoài ra, sau khi Bộ Công an đề nghị 7 tỉnh miền Trung rà soát số tiền từ thiện liên quan hoạt động thiện nguyện của một số nghệ sĩ, các địa phương đã có báo cáo số liệu tổng hợp. Nhiều tỉnh phản hồi không biết chính xác hoặc "rất khó thống kê" được số tiền cụ thể.

Nhiều cán bộ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển nhận hối lộ

Trả lời câu hỏi của Zing liên quan Chuyên án 920G triệt phá đường dây tuồn hơn một triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày, Công an Đồng Nai cho biết đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 100 bị can. Trong đó 99 bị can bị khởi tố về các tội Buôn lậu; Sản xuất, buôn lậu hàng giả; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an Đồng Nai. Ảnh: Hồng Quang.

Bị can còn lại là Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị khởi tố tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Công an Đồng Nai phát hiện nhiều cán bộ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển đã nhận hối lộ, tiếp tay và bảo kê cho đường dây này. Sau đó, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ, tài liệu cho Bộ Quốc phòng thụ lý.

"Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố 14 bị can về tội Nhận hối lộ", lãnh đạo Công an Đồng Nai nói và cho biết trong đó có nhiều bị can giữ vị trí trọng yếu của lực lượng Cảnh sát Biển và Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh.

Sẽ xử lý triệt để vụ án ở Công ty Việt Á

Zing đặt câu hỏi về việc Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm đến 62 tỉnh, thành phố nhưng nhiều địa phương nói họ không liên quan hoặc không mua sản phẩm của doanh nghiệp này.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03. Ảnh: Hồng Quang.

Trả lời vấn đề trên, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, cho biết đến nay, cơ quan điều tra xác định Công ty Việt Á đã bán trực tiếp hoặc gián tiếp sản phẩm kit xét nghiệm đến 62 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó, nhiều sản phẩm có thể do Việt Á sản xuất. Nhiều sản phẩm được bán thông qua đơn vị trung gian hoặc nhà tài trợ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Lãnh đạo C03 cũng nhấn mạnh vụ việc ở Công ty Việt Á, C03 đã khởi tố vụ án và đến nay đã khởi tố 7 bị can có liên quan đến sai phạm về đấu thầu. “Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, quan điểm của cơ quan điều tra là điều tra triệt để và xử lý nghiêm. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, triệt để và không có vùng cấm", đại diện C03 khẳng định.

Tại buổi họp báo, nhiều cơ quan báo chí khác cũng đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á. Phó cục trưởng C03 cho biết cơ quan điều tra làm rõ doanh số bán hàng trong 2 năm của Công ty Việt Á khoảng 4.000 tỷ đồng . Đây là doanh số bán hàng, không phải số tiền chiếm hưởng. Quá trình điều tra tiếp theo, C03 sẽ làm rõ số tiền các bị can đã chiếm hưởng, thu lợi bất chính để hoàn thiện hồ sơ.

Vụ việc của Bí thư Huyện ủy Cô Tô được giải quyết đến đâu?

Liên quan vụ ông Lê Hùng Sơn, nguyên Bí thư huyện ủy Cô Tô, đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết khoảng 20h ngày 10/11/2021, chị L.M.H. trình báo ông Sơn (khi đó là Bí thư Huyện ủy Cô Tô) có hành vi hiếp dâm tại một khách sạn trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo công an huyện báo cáo giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận điều tra theo quy định, đồng thời báo cáo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Vụ việc sau đó được đưa vào diện theo dõi.

Ông Lê Hùng Sơn. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Cô Tô.

"Kết quả điều tra cho thấy tại khách sạn việc anh Sơn giao cấu với chị H. là có căn cứ”, đại tá Tùng khẳng định và cho biết vụ việc đang trong thời gian giải quyết. Cơ quan điều tra đang khẩn trương xác minh, nghiên cứu đánh giá chứng cứ và chủ động báo cáo Bộ Công an.

Đại tá Tùng nói khi có kết luận điều tra sẽ công bố rộng rãi tới dư luận.

Vụ án ở Vimedimex liên quan đến vấn đề tham nhũng

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan vụ án Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex, cùng 7 bị can khác có sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản ở huyện Đông Anh (Hà Nội), trung tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 8 bị can.

Các bị can thuộc 3 nhóm: Tham gia đấu giá, công ty tư vấn thẩm định giá và Ban quản lý dự án huyện Đông Anh.

Theo tướng Trung, vụ án này liên quan đến vấn đề tham nhũng, tiêu cực. Công an Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra phải quyết liệt, triệt để trong điều tra nhằm mở rộng và đi đến cùng của vấn đề, làm rõ bản chất của hành vi của các bị can.