Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt

Phong trào thi đua của Bộ Công an có phương châm "kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Ngày 17/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, nhiều địa phương đã báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch.

Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Hòa Trang.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đánh giá cao kết quả đạt được của lực lượng công an từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19. Việc làm tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong ngành được các cấp chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo tốt công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính trong công an nhân dân đã đạt những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy, tăng cường cán bộ công tác tại các xã biên giới phức tạp về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuyến cơ sở đã phục vụ rất tốt công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo được tình hình an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang và các huyện, thị xã, thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: Hòa Trang.

Nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vượt lên khó khăn, tích cực tham gia tuyến đầu chống dịch, đại tướng Tô Lâm đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề "Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội".

Phương châm của phong trào thi đua này là "kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Bộ trưởng Công an kêu gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, sức mạnh, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.