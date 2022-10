Bộ Công an: Ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh

Về tin đồn thất thiệt liên quan đến Vingroup, trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tập đoàn này đang hoạt động bình thường, ông Phạm Nhật Vượng không có trong danh sách cấm xuất cảnh.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Hồng Quang.

Chiều 29/10, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết đây là vụ án rất khó đối với lực lượng thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, trinh sát.

Cán bộ tham gia chuyên án rất bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm. Ban chuyên án đã cân nhắn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tố tụng để có phương án, đối sách phù hợp, đảm bảo đúng người, đúng tội.

“Chúng tôi thống nhất đây là vụ án khó, nhưng phải làm, càng khó càng quyết tâm”, ông Xô nói và cho biết quyết định khởi tố đảm bảo yếu tố thượng tôn pháp luật, nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính - ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, đúng với cơ chế thị trường và phát triển kinh tế xã hội.

"Trong quá trình tố tụng, có bị can, người liên quan qua đời do đột tử. Tất nhiên việc này có khó khăn cho quá trình điều tra, nhưng chắc chắn bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi đúng người, đúng tội", ông Xô cho biết thêm khi nói về vụ án tại Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng khẳng định hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa trong quan hệ kinh tế tại vụ án trên.



Sau khi khởi tố vụ án tại Tập đoàn Đầu tư An Đông, trung tướng Tô Ân Xô cho biết có nhiều tin thất thiệt được tung lên mạng. Các thông tin này mang mục đích xấu, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng thị trường chứng khoán và hoạt động của doanh nghiệp.

Dưới góc độ an ninh kinh tế, ông Xô khẳng định hầu hết doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn đang hoạt động ổn định, bình thường.

Về các tin đồn thất thiệt liên quan đến Vingroup, trung tướng Tô Ân Xô khẳng định tập đoàn này đang hoạt động bình thường, đóng thuế rất lớn cho Nhà nước với 127.000 tỷ đồng thời gian vừa qua, ông Phạm Nhật Vượng - lãnh đạo tập đoàn này không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh. Ông Xô cho biết cần bảo vệ các hoạt động bình thường của doanh nghiệp, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.

Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra 527 vụ phạm tội trên không gian mạng (tăng 144% so với cùng kỳ). Liên quan đến các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, cơ quan công an đã khởi tố 63 vụ án với 68 bị can, xử phạt hành chính 455 trường hợp.

Hôm 8/10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Theo đó, bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bà Lan, còn có 3 bị can khác là Trương Huệ Vân (sinh năm 1988), Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984), trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân giai đoạn 2018-2019.

Bà Trương Mỹ Lan là người sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát năm 1991. Đây là một trong những doanh nghiệp bất động sản sở hữu nhiều khu đất vàng tại TP.HCM.

Giữa tháng 10, Công an TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM rà soát, xác định và cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất có liên quan đến 156 bất động sản thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo danh sách đính kèm, 156 bất động sản nêu trên tập trung tại quận 1, 3, 5, 7, TP Thủ Đức.