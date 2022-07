Bộ Công an nêu lý do chậm trả căn cước công dân gắn chip

Một lý do khiến nhiều người dân chưa nhận được căn cước gắn chip là việc công an tại một số địa phương nhập thông tin công dân không đầy đủ.

Tại phiên họp thứ 13 sáng 11/7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ giải trình một số nội dung liên quan dự án cấp, đổi căn cước công dân, trong đó có nguyên nhân chậm trả thẻ gắn chip cho công dân.

Theo ông Tỏ, nguyên nhân thứ nhất là tình trạng nhiều người dân đăng ký sai địa chỉ, số điện thoại hoặc kê khai chưa đầy đủ thông tin khi làm căn cước. Do đó, việc khớp nối thông tin bị sai lệch dẫn đến phải xác minh nhiều lần.

Thứ hai, thông tin khai báo online và khai báo trực tiếp không đồng nhất. Điều này khiến dữ liệu nhập vào hệ thống không đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch". Bộ Công an đánh giá đây là lý do khách quan và cho biết cơ quan chức năng đang điều chỉnh lại.

Mặt sau của CCCD chứa chip điện tử và thông tin sinh trắc công dân. Ảnh: N.H.

Lý do thứ 3 khiến nhiều người dân chưa nhận được căn cước gắn chip, theo Thứ trưởng Công an, đó là việc công an tại một số địa phương nhập liệu thông tin công dân không đầy đủ. Việc này làm mất thêm thời gian bổ sung, khiến bộ phận tổng hợp, phân loại gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những tình trạng trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nghiệp vụ trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra, thông tin của những đơn vị, cá nhân có sai sót cần được báo cáo kịp thời để hướng dẫn, giải quyết.

Cuối năm 2021, Zing ghi nhận nhiều người ở Hà Nội phải đến trụ sở công an để làm lại hoặc bổ sung thông tin cấp căn cước công dân gắn chip. Có trường hợp hoàn tất thủ tục, nhưng sau gần một năm vẫn chưa nhận được căn cước.

Thời điểm đó, Công an Hà Nội lý giải nhiều trường hợp lần đầu đi làm căn cước, thì khai địa chỉ cư trú ở một nơi. Thời gian sau, công dân đó di chuyển chỗ ở rồi khai báo cư trú ở nơi khác, dẫn đến hệ thống ghi nhận 2 địa chỉ có sự sai lệch. Điều này khiến quá trình thu nhận hồ sơ có hiện tượng thông tin của công dân bị sai lệch, không có chuyện dữ liệu bị mất hoặc thất lạc.

Hiện nay, Bộ Công an cho biết đã cấp hơn 98,5 triệu số định danh cho công dân trên toàn quốc. Ngoài ra, hơn 56,7 triệu CCCD đã được cấp. Trong đó, cấp mới là hơn 46,8 triệu trường hợp; cấp đổi trên 4,6 triệu người; cấp lại hơn 5,2 triệu trường hợp.