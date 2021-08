Bộ Công an: Một số tội phạm lợi dụng giãn cách xã hội để gây án

Trong tháng 8, tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu. Tuy nhiên, một số loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng... lợi dụng giãn cách để gây án.

Ngày 25/8, tại hội nghị trực tuyến của Bộ Công an diễn ra ở Hà Nội, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã báo cáo kết quả công tác công an tháng 8. Theo đó, bên cạnh tình hình tội phạm về trật tự xã hội nhìn chung giảm sâu, một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay đánh bạc trên mạng.

Bộ Công an và các địa phương đã có nhiều kế hoạch, đối sách phù hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Hoàng Lam.

Trong tháng 8, Công an Bắc Ninh và Hải Dương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến dịch Covid-19 như làm giả phiếu xét nghiệm âm tính, giấy thông hành cho tài xế di chuyển trái phép trong mùa dịch.

Công an TP.HCM phá đường dây buôn bán, làm giả một số loại thuốc khan hiếm có chức năng hỗ trợ điều trị Covid-19 trên thị trường để thu lời bất chính. Một số nơi khác cũng xử lý hàng chục cá nhân phát tán tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Chánh văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh trong tháng 8, công an cả nước đã điều tra, khám phá 2.563 vụ phạm tội về trật tự xã hội; bắt giữ 4.982 người liên quan. Riêng tội phạm về cờ bạc, cơ quan chức năng đã xử lý 395 vụ với 1.923 người liên quan.

Đối với công tác phòng chống dịch, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Ngoài ra, Bộ đã thành lập Bộ chỉ huy tiền phương tại phía nam, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và phương tiện tăng cường cho các tỉnh phía nam; triển khai phần mềm khai báo di chuyển nội địa, quản lý tiêm chủng vaccine trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân.

Thời gian tới, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tăng cường phòng chống tội phạm trong và sau dịch; đẩy mạnh xử lý thông tin sai sự thật, tin giả trên không gian mạng; tập trung xử lý các hành vi lợi dụng dịch Covid-19, chống người thi hành công vụ hay sản xuất, buôn bán hàng giả.