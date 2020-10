Bộ Công an lấy ý kiến về thẻ căn cước gắn chip

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip sẽ lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu cá nhân, chữ trên thẻ ghi song ngữ và có in phôi bảo mật chống làm giả.

Ngày 13/10, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng.

Dự thảo lần 2 chưa công bố bản vẽ phác thảo mẫu thẻ căn cước mới nhưng mô tả chi tiết hình dáng, đặc điểm và thiết kế.

Theo Bộ Công an, thẻ căn cước công dân mẫu mới hình chữ nhật, 4 góc được cắt tròn. Thẻ có chiều dài 85,6 mm; rộng 53,98 mm và dày 0,76 mm giống kích thước của mẫu thẻ căn cước mã vạch đang lưu hành.

Các nội dung ở mặt trước thẻ gồm hình quốc huy đường kính 12 mm (thẻ cũ 14 mm). Ảnh chân dung của công dân được giữ nguyên ở kích thước 20x30 mm.

Thẻ CCCD mã vạch đang được sử dụng. Ảnh: N.H.

Điểm mới của thẻ căn cước gắn chip so với thẻ cũ là việc các nội dung in trên thẻ như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán hay quốc tịch đều được in song ngữ (gồm tiếng Việt và tiếng Anh).

"Việc tích hợp thêm ngôn ngữ khác trên thẻ căn cước công dân được quy định cụ thể khi Việt Nam ký điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết sử dụng căn cước thay hộ chiếu", Bộ Công an lý giải.

Đặc biệt, mặt trước của mẫu thẻ căn cước mới có phôi bảo an để chống làm giả.

Mặt sau của thẻ gồm thông tin cá nhân (được in song ngữ) giống với mẫu thẻ cũ, như đặc điểm nhân dạng, thời gian cấp thẻ, chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ, dấu có hình quốc huy. Ngoài ra, mặt sau còn có 2 ô vân tay của ngón trỏ trái và ngón trỏ phải của người được cấp thẻ.

Theo Bộ Công an, điểm mới của mẫu thẻ căn cước sắp ban hành so với thẻ cũ là mặt sau của thẻ mới được tích hợp chip điện tử, dòng mã ICAO (mã của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế) và mã QR.

Trong đó, chip điện tử có thể lưu trữ khoảng 20 trường dữ liệu cá nhân, có chữ ký số và khả năng lưu trữ sinh trắc học (vân tay). Chip có độ bảo mật cao nên rất khó làm giả.

"Chủ sở hữu mới có thể sử dụng được thẻ vì ngoài số định danh cá nhân, thẻ còn lưu thông tin cá nhân, nhận dạng nên đảm bảo độ tin cậy khi thực hiện các giao dịch", đại diện Bộ Công an nhấn mạnh.

Theo quy định của Luật Căn cước công dân, người từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. Loại giấy tờ này phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Trước đó, ngày 3/9, Thủ tướng ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân. Dự kiến từ ngày 1/11, Bộ Công an tổ chức lấy vân tay đồng loạt theo phương thức mới để phục vụ dự án.

Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 1/7/2021.