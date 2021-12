Bộ Công an làm việc với Giám đốc CDC Nghệ An

Chiều 22/12, trao đổi với Zing, ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, tạm thời đảm nhiệm công việc của ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC.

“Việc này nhằm đảm bảo cho CDC hoạt động bình thường trong thời gian ông Định vắng mặt để phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vấn đề liên quan Công ty Việt Á”, ông Tuệ nói.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.T.

Theo ông Tuệ, đến nay, Sở Y tế chưa nhận được văn bản hay thông tin nào từ Bộ Công an về việc phối hợp làm rõ các vấn đề liên quan việc mua bán sinh phẩm, kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Còn việc ông Định, Giám đốc CDC, được cơ quan điều tra mời đi nắm bắt thông tin liên quan vụ việc có thể theo địa chỉ cá nhân, đơn vị.

Ngoài ra, Sở Y tế Nghệ An cũng đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thống kê và báo cáo lại việc mua bán vật tư, sinh phẩm, hóa chất trong thời gian chống dịch.

Trước đó, liên quan việc nâng giá trị kit xét nghiệm nCoV của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), khi làm việc với công an, bà Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính công ty này khai đơn vị đã chia “lại quả” cho CDC Nghệ An và CDC, cơ sở y tế nhiều tỉnh, thành khi bán kit xét nghiệm.

Trao đổi với Zing về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, phủ nhận thông tin và khẳng định không nhận bất cứ số tiền “lại quả” nào từ Công ty Việt Á khi mua các bộ sinh phẩm xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Định cho biết từ đầu mùa dịch đến nay, CDC Nghệ An nhận kit xét nghiệm nCoV của các đơn vị với tổng giá trị 60 tỷ đồng . Trong đó, Công ty Việt Á trúng 4 gói thầu với giá trị 28 tỷ đồng để cung cấp vật tư, sinh phẩm (2 gói chỉ định giá trị 18,5 tỷ đồng , 2 gói còn lại đấu thầu rộng rãi).

Các gói thầu này xuất phát từ nhu cầu của đơn vị và quá trình chống dịch rồi trình UBND tỉnh chủ trương, mua với giá thấp nhất. Riêng về giá sinh phẩm xét nghiệm nCoV mua từ Công ty Việt Á biến động theo diễn biến dịch, CDC Nghệ An mua cao nhất ở mức 470.000/kit, thấp nhất 367.500 đồng/kit.

Công ty Việt Á do ông Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, Việt và thuộc cấp lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương nên đã cùng ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để đơn vị cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.