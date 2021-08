Bộ Công an khởi công bệnh viện dã chiến ở TP.HCM

Đại diện bệnh viện dã chiến của Bộ Công an cho biết bệnh viện được khởi công 2 ngày nay và đang gấp rút để có thể đi vào hoạt động với 300 giường cùng hệ thống oxy trung tâm.

Ngày 24/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đến thị sát, kiểm tra nơi xây dựng bệnh viện dã chiến của Bộ Công an tại Xí nghiệp X30 ở Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi thị sát nơi xây dựng bệnh viện dã chiến của Bộ Công an. Ảnh: Thanh Tuấn.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng ghi nhận sự chủ động của lực lượng công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Công an mình là công an nhân dân. Tôi ghi nhận sự chủ động của các chiến sĩ công an. Tôi đề nghị các đồng chí đẩy nhanh tiến độ để có thể sớm đi vào hoạt động cho tốt,” Phó thủ tướng nói.

Đại diện bệnh viện dã chiến của Bộ Công an cho biết bệnh viện mới được khởi công 2 ngày, đang gấp rút để có thể đi vào hoạt động với 300 giường cùng hệ thống oxy trung tâm.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị các lực lượng của bệnh viện cố gắng hoàn thành tốt nhất, nhanh nhất bệnh viện dã chiến để có thể đáp ứng được trong tình hình hiện nay.

Cảnh sát PCCC TP.HCM tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến. Ảnh: PC07.

Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực Covid-19 nói trên do Bộ Công an hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội tại TP.HCM. Bệnh viện có quy mô hơn 300 giường bệnh, hình thành từ việc sửa chữa, cải tạo mặt bằng 2 phân xưởng thuộc Xí nghiệp X30 - Bộ Công an.

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) cho biết đã huy động hàng chục cán bộ cảnh sát của đơn vị tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến.

Đơn vị có nhiệm vụ phá dỡ cấu kiện công trình có sẵn tại kho và phân xưởng, sau đó lắp đặt khung giàn thép, lợp mái và đang hoàn thiện vách ngăn, mặt bằng. Trong quá trình thi công, các công nhân trên công trường luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.