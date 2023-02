Bộ Công an khám xét mỏ than Bố Hạ

Cơ quan chức năng đã đưa một lãnh đạo Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang về trụ sở để điều tra làm rõ một số nội dung liên quan.

Một góc mỏ than Bố Hạ.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Yên Thế, sáng nay (16/2), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- Bộ Công an) phối hợp với công an địa phương khám xét, thu thập chứng cứ tại mỏ than Bố Hạ nằm trên địa bàn xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế.

Mỏ than Bố Hạ thuộc Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang, do ông Dương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật.

Một nguồn tin cho biết, quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu thập nhiều tài liệu, vật chứng và niêm phong hiện trường vụ việc để tiếp tục điều tra. Cơ quan chức năng đã đưa một lãnh đạo của doanh nghiệp này đi làm rõ một số nội dung.