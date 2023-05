Bộ Công an hậu kiểm thanh tra tại Bình Thuận

Đoàn kiểm tra sẽ thanh tra nội dung trên đối với một số sở, ban, ngành và UBND các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, thị xã La Gi và TP Phan Thiết.

UBND TP Phan Thiết là 1 trong nhiều đơn vị sẽ làm việc với đoàn kiểm tra. Ảnh: Vietnamnet.

Ngày 8/5, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Thuận công bố quyết định của Thanh tra Bộ Công an về kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với UBND tỉnh Bình Thuận.

Phạm vi kiểm tra là việc thực hiện kết luận thanh tra số 04 ngày 20/6/2022 của Bộ Công an. Nội dung kiểm tra gồm kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và kết quả thực hiện kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra số 04.

Thời gian tiến hành kiểm tra là 6 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên do đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó chánh Thanh tra Bộ Công an, làm trưởng đoàn sẽ thanh tra nội dung trên đối với một số sở, ban, ngành và UBND các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, thị xã La Gi và TP Phan Thiết.

Đại tá Lương Ngọc Dùng cho biết việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở đó sẽ chỉ ra những việc làm tốt để phát huy, đồng thời phát hiện những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục và kiến nghị xử lý vi phạm nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực này.