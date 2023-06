Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án sách giáo khoa

Cục cảnh sát kinh tế (C03) đang tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa lậu, mở rộng điều tra những nội dung về phát hành sách, tài liệu tham khảo.

Tại họp báo của Bộ Công an sáng 30/6, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó cục trưởng Cục cảnh sát kinh tế) thông tin về việc điều tra xác minh các nội dung liên quan đến in, phát hành và giá của sách giáo khoa.

Lãnh đạo C03 cho hay thời gian qua, tình trạng phát hành, in, xuất bản, giá thành sách gây nhiều bức xúc và dư luận trái chiều, trong đó có vấn nạn sách giáo khoa giả.

Bộ Công an đã giao Cục C03 điều tra, xử lý những lùm xùm liên quan đến sách giáo khoa. Thực hiện chỉ đạo, đơn vị chủ động thành lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ những dấu hiệu sai phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành. Ảnh: N.H.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành chỉ rõ hồi tháng 2, Cục C03 đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

CQĐT đã khởi tố ông Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch HĐTV công ty trên) và 3 bị can khác. Cục C03 đang tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa lậu, mở rộng điều tra những nội dung về phát hành sách, tài liệu tham khảo.

Liên quan vụ án nêu trên, CQĐT cho hay kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Đức Thái lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng cấp dưới thông đồng với doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Qua đó, các đơn vị phát hiện 2.502 vụ, 3.311 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 456 vụ, 1.283 đối tượng phạm tội về tham nhũng. Ngoài ra, các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ gần 19.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ hơn 82%); triệt phá 99 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú gần 2.300 đối tượng truy nã. Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ hơn 15.000 vụ án và trên 23.000 đối tượng; thu hơn 2,5 tấn ma túy các loại.