Bộ Công an điều tra cuộc tấn công mạng nhằm vào báo điện tử VOV

Trang web và fanpage của báo điện tử VOV bị tấn công bằng từ chối dịch vụ (DDoS) khiến băng thông truy cập quá tải. Cơ quan này đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Sáng 14/6, ông Ngô Thiệu Phong, Tổng biên tập báo điện tử VOV, cho biết cơ quan này đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này.

Một lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cũng xác nhận đã nhận được công văn của VOV. Hiện, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Ngoài ra, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng (VNCERT) cùng các nhà mạng cũng tham gia hỗ trợ, giải quyết sự cố.

Thời điểm diễn ra tấn công mạng, độc giả không thể truy cập vào trang web của báo VOV. Ảnh: VOV.

Trao đổi với Zing, đại diện bộ phận kỹ thuật của VOV cho biết các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài nguyên của cơ quan này bắt đầu diễn ra từ ngày 12/6. Đến khoảng 13h ngày 13/6, hệ thống băng thông bị quá tải, nghi bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Sáng 14/6, quản trị viên tiếp tục ghi nhận đợt tấn công mới khiến băng thông của hệ thống và website bị truy cập quá tải. Đây là lần đầu tiên tờ báo này bị tấn công bằng hình thức DDoS.

Ngoài các hình thức tấn công trên, phía VOV còn cho rằng người đứng sau các cuộc tấn công còn hạ tín nhiệm sao của báo điện tử VOV trên Google hay liên tục bình luận phản cảm, đe dọa trên fanpage của báo.

Phía VOV đang rà soát, phát hiện mã độc trong hệ thống, đồng thời hạn chế hậu quả do các đợt tấn công mạng gây ra, thống kê thiệt hại để phối hợp cơ quan chức năng giải quyết.