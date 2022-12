Bộ Công an điều tra 2 vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tại buổi họp báo chiều 19/12, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay C03 đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đề cập tiến độ điều tra vụ Việt Á, Zing đặt câu hỏi về việc sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can, trong đó nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và nguyên Bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng, hiện Bộ Công an nhận định còn các bị can nào khác, đặc biệt là cán bộ cấp cao liên quan, hay không?

Trả lời nội dung này, đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng C03 Bộ Công an, cho hay hiện C03 đã khởi tố 29 vụ án và 102 bị can. Trong đó, Bộ Công an khởi tố 29 bị can. Bộ Quốc phòng khởi tố 5 bị can, còn lại do cơ quan điều tra các địa phương thực hiện các thủ tục tố tụng.

Theo đại diện C03, một số nội dung liên quan vụ án đang được điều tra triệt để. Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và thu thập thêm tài liệu.

Còn tại vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, đại tá Vũ Như Hà cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này đang trong giai đoạn điều tra, nhà chức trách chưa công bố thông tin cụ thể.

Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng C03 Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Lam.

Đối với vụ AIC, ngày 9/11, Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 36 bị can. Đại diện C03 khẳng định hoạt động tố tụng này đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.



Với diễn biến bà Nhàn cùng 7 bị can khác đã bỏ trốn và bị truy tố, C03 nhấn mạnh việc điều tra thu thập chứng cứ không chỉ phụ thuộc lời khai các bị can, mà còn căn cứ nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ chiều 1/12, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an) cho biết đây là vụ án rất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, nhiều bị can trong vụ án này là đảng viên, cán bộ cao cấp. Đến nay, cơ quan điều tra của Bộ đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 29 trường hợp ngoài những bị can bị công an địa phương khởi tố.

"Cơ quan cảnh sát điều tra đã phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền mà các bị can trả lại, nộp cho cơ quan điều tra là 1.700 tỷ đồng ", tướng Tô Ân Xô thông tin.

Đại án Việt Á khởi phát từ ngày 17/12/2021 khi Cục Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) cùng 4 cấp dưới và cựu Giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này.