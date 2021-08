Bộ Công an điều thêm hàng trăm cảnh sát vào các tỉnh phía nam

Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát cơ động và an ninh nội địa tiếp tục được tăng cường đến TP.HCM và các tỉnh phía nam để phòng chống dịch.

Ngày 22/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã điều động, tăng cường 40 cán bộ, chiến sĩ vào TP.HCM và một số tỉnh phía nam để đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết ngoài hỗ trợ phòng chống dịch, lực lượng chi viện sẽ phối hợp với Công an TP.HCM và một số địa phương thực hiện các công việc liên quan đến công tác quản lý hành chính.

"Tăng cường triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công dân vùng dịch và hệ thống quản lý tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, nắm tình hình di biến động của công dân", tướng Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ của đoàn chi viện.

Cảnh sát quản lý hành chính được tăng cường vào phía Nam. Ảnh: Cục C06.

Bên cạnh đó, 40 cán bộ, chiến sĩ ra quân dịp này cũng được giao tham gia triển khai ứng dụng phần mềm, hỗ trợ người nghèo nhận tiền trợ cấp của Chính phủ.

Cùng ngày, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an cũng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ đảm bảo tình hình an ninh nội địa tại 5 địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long. Lực lượng làm nhiệm vụ được sàng lọc về sức khỏe, đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Hơn 300 cảnh sát cơ động tham gia phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Bộ Công an.

Ngoài các lực lượng trên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng tăng cường 310 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên vào TP.HCM hỗ trợ dập dịch.

Theo kế hoạch, cảnh sát cơ động là lực lượng chính, phối hợp công an địa phương và Cục Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại 12 chốt cửa ngõ TP. Mỗi chốt gồm 30 cảnh sát, chia làm 3 ca thực hiện nhiệm vụ khép kín 24/24h.

Mỗi ca có 8 CSCĐ và 2 cán bộ thuộc Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch. Người làm nhiệm vụ được trang bị kính chống giọt bắn, khẩu trang, đồ bảo hộ phòng dịch cấp độ một kèm găng tay và dung dịch sát khuẩn.

Từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 22/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.214 F0 mới gồm 6 người nhập cảnh và 11.208 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 6.387 ca được phát hiện tại cộng đồng. Hai địa phương có nhiều ca mắc là TP.HCM (4.193), Bình Dương (3.795).