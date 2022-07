Bộ Công an điều động Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra

Đại tá Phan Thành Bá từng là Trưởng phòng Điều tra tổng hợp tại TP.HCM của Cục An ninh điều tra. Sau đó, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Công an việc điều động Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra và thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Phan Thành Bá. Ảnh: Công an Lai Châu.

Theo các quyết định mới, đại tá Phan Thành Bá, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, được điều động làm Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/7.

Ngoài ra, thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng phòng 4 thuộc Cục An ninh điều tra, được điều động và bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, từ ngày 25/7.

Tại buổi công bố chiều 26/7, đại tá Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, nhấn mạnh tân Phó cục trưởng Phan Thành Bá là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ đơn vị này. Đây là thuận lợi đối với đại tá Phan Thành Bá.

Đại tá Hoàng Văn Hà kỳ vọng trên cương vị mới, đại tá Phan Thành Bá sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác của mình, cùng tập thể Cục An ninh điều tra, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phan Thành Bá sinh năm 1975, quê quán huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cuối tháng 4/2020, ông được điều động từ vị trí Trưởng phòng Điều tra tổng hợp tại TP.HCM của Cục An ninh điều tra đến làm Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.