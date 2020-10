Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Trung tá Mai Thế Quang được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Quảng Ninh. Đại tá Nguyễn Văn Mừng và trung tá Nguyễn Trường Lâm được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Hưng Yên.

Ngày 23/10, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ của Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm trung tá Mai Thế Quang, Cục An ninh Đối ngoại, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh việc trung tá Mai Thế Quang được điều động, bổ nhiệm cương vị mới sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu chiến lược của tỉnh trong tình hình mới.

Trung tá Mai Thế Quang (trái) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, ngày 22/10, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm trung tá Nguyễn Trường Lâm, Trưởng phòng Thống kê và Quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Văn phòng Bộ Công an, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Mừng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên, cũng được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an tỉnh này.

Từ tháng 5 đến tháng 8, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm hơn 25 lãnh đạo cấp cục và giám đốc, phó giám đốc công an các tỉnh, thành phố. Loạt nhân sự mới chủ yếu trong độ tuổi 40-60.

Trao đổi với Zing về sự thay đổi trong công tác cán bộ, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an - đánh giá đây là hoạt động bình thường của bộ trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để chuẩn bị Đại hội Đảng XIII.

"Việc bổ nhiệm, luân chuyển nhằm thực hiện 100% giám đốc công an không phải là người địa phương", tướng Xô nhấn mạnh và lý giải nội dung này áp dụng đối với giám đốc công an cấp tỉnh và trưởng công an cấp huyện.

Theo đó, người đứng đầu công an địa phương sẽ không phải người của địa phương đó. Ngoài ra, việc luân chuyển, bổ nhiệm còn đảm bảo đặc thù của ngành đó là người đứng đầu đồng thời là Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư Chi bộ và phải đủ tuổi tái cử.