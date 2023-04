Bộ Công an đề xuất xác nhận cư trú có giá trị 1 năm

Xác nhận thông tin về cư trú có thể sẽ có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp, thay vì có thời hạn 30 ngày như hiện nay.

Ngày 3/4, Bộ Công an dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021 ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Trong các nội dung dự thảo, Bộ Công an đề xuất xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Theo quy định hiện hành, xác nhận cư trú chỉ có giá trị trong 30 ngày.

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất xác nhận cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú (người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú, mà chỉ có nơi ở hiện tại).

Người dân không phải trình sổ hộ khẩu khi làm thủ tục hành chính từ ngày 1/1. Ảnh: Phạm Ngôn.

Bộ Công an cũng kiến nghị khi cần xác nhận thông tin về cư trú, công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phụ thuộc nơi thường trú hay tạm trú. Mọi người còn có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Cũng theo dự thảo, xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho cá nhân và hộ gia đình theo đề nghị. Nếu cấp cho hộ gia đình thì phải có sự đồng ý của chủ hộ, trường hợp không có ý kiến chủ hộ thì phải có sự chấp thuận của các thành viên.

Cơ quan chức năng có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị của công dân. Trường hợp nội dung cần xác nhận không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

Liên quan các vấn đề về giao dịch hành chính sau khi bỏ sổ hộ khẩu, Bộ Công an cho biết từ ngày 1/1, tổ chức và cá nhân thực hiện một trong 7 phương thức do Bộ Công an hướng dẫn để sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Bộ Công an cũng đã đề nghị tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; kiên quyết xử lý, kỷ luật những người làm trái quy định, cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu công dân.