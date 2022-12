Bộ Công an đề nghị Hà Lan hỗ trợ trong quản lý dữ liệu dân cư

Thiếu hụt nhân lực, người dân chưa đủ kỹ năng, an ninh mạng, quyền riêng tư của con người bị đe dọa… là những thách thức của Việt Nam trong chuyển đổi số và quản lý dữ liệu dân cư.

Vấn đề ứng dụng dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia được phía Việt Nam và Hà Lan trao đổi trong cuộc làm việc của trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an với các đơn vị của Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Hà Lan. Cuộc làm việc diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hà Lan.

Đại diện Bộ Nội vụ và Quan hệ cùng các chuyên gia về chuyển đổi số của Hà Lan cho biết tại quốc gia này, việc hướng dẫn người dân trong quá trình xây dựng dữ liệu là trách nhiệm của tất cả bộ, ngành. Ví dụ, một đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện thì nhân viên y tế, bác sĩ ở nơi đó phải có trách nhiệm hướng dẫn bố, mẹ cháu bé hoàn tất các thủ tục về "công dân số".

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong nhiều năm qua, Chính phủ đã quyết liệt thúc đẩy thực thi giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Một số hệ thống lớn đã được tập trung thiết lập, đưa vào vận hành, bắt kịp thay đổi của thời đại cách mạng công nghệ 4.0.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (phải) trao đổi và tặng quà đại diện Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc Hà Lan cùng các chuyên gia chuyển đổi số của Hà Lan. Ảnh: Phong Hoàng.

Cụ thể như Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia... Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử.

“Đây là một trong những dữ liệu quan trọng nhất, mang tính cốt lõi để tạo nền tảng xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số”, trung tướng Ngọc nói.

Dù đạt được nhiều kết quả, theo Thứ trưởng Bộ Công an, Việt Nam đang gặp nhiều thách thức như: Chuyển đổi số là một vấn đề hoàn toàn mới chưa có tiền lệ; nhân lực chuyển đổi số thiết hụt; người dân chưa có đủ kỹ năng số cần thiết; an toàn, an ninh mạng, dữ liệu, dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân của con người trên không gian mạng bị đe dọa.

Vì thế, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ Nội vụ và Quan hệ Vương quốc cùng các chuyên gia chuyển đổi số của Hà Lan tăng cường quan hệ, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Việt Nam trong chuyển đổi số, quản lý dân cư và quản lý dữ liệu.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Công an muốn Hà Lan chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong trong việc bảo vệ dữ liệu dân cư; tư vấn xây dựng trách nhiệm pháp lý, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị bảo vệ dữ liệu; giúp Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành...

Lãnh đạo Bộ Công an kỳ vọng sự hợp tác của hai bên trong lĩnh vực này sẽ tạo thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam và Hà Lan trở thành các trung tâm kết nối, tiếp cận thị trường ASEAN và EU rộng lớn, năng động.

Hà Lan trước đây là một nước nông nghiệp như Việt Nam, song đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình quản lý dân cư, đi trước trong quá trình xây dựng những phương pháp quản lý công dân hiện đại dựa trên CCCD, dữ liệu dân cư.

Những thông tin cá nhân, dữ liệu dân cư ở Hà Lan được số hóa, quản lý ở mức độ cao, đảm bảo yêu cầu về bảo mật, phục vụ cho sự phát triển nền kinh tế công nghệ, công nghiệp... của đất nước.