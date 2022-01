Bộ Công an đã trả gần 60 triệu căn cước công dân

Toàn bộ CCCD gắn chip được thu nhận và có hồ sơ đủ điều kiện cấp trong năm 2021 đã được Bộ Công an trả về các địa phương.

Ngày 18/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết sau gần một năm khẩn trương sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), Bộ Công an đã in và trả về cho công an các địa phương gần 60 triệu thẻ gắn chip.

Như vậy, toàn bộ CCCD gắn chip được thu nhận và có hồ sơ đủ điều kiện cấp trong năm 2021 đã được trả về các địa phương.

Đối với những công dân trong quá trình thu nhận có nhiều vướng mắc khiến họ chưa được nhận thẻ gắn chip, Bộ Công an khẳng định sẽ cùng các đơn vị, địa phương tập trung xử lý, thu nhận đến đâu thì sản xuất, cấp trả đến đó.

Chip điện tử tích hợp ở mặt sau của CCCD. Ảnh: N.H.

Theo đại diện Cục C06, trong quá trình triển khai cấp CCCD gắn chip từ 23/1/2021 đến 15/1/2022, đơn vị cùng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã nghiên cứu, tìm ra nhiều giải pháp cấp CCCD cho người dân.

"Những ngày đầu chỉ in được vài chục nghìn thẻ mỗi ngày, nhưng sau đó vào thời gian cao điểm, lực lượng chức năng đã thực hiện sản xuất hơn 400.000 thẻ/ngày", đại diện Cục C06 chia sẻ.

Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Chính phủ kỳ vọng CCCD từng bước thay thế, tích hợp các giấy tờ cá nhân.

Ngoài tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế và bằng lái xe, thẻ gắn chip được định hướng dần thay thế giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, CCCD được kỳ vọng tích hợp, phát triển ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng như: Ví điện tử, chứng khoán, điện, nước... lên ứng dụng VNEID, mã QR.