Bộ Công an cử 24 cán bộ, chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu nạn

Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 cán bộ, chiến sĩ (6 đồng chí thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội, 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, 5 đồng chí thuộc trường Đại học PCCC) và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an do đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, làm trưởng Đoàn. Đoàn công tác sẽ xuất phát từ Hà Nội bay Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 22h ngày 9/2.