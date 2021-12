Bộ Công an: Công ty của Chủ tịch Vimedimex có biểu hiện 'vây thầu'

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết bà Nguyễn Thị Loan đã cho các công ty con của Vimedimex tham gia đấu thầu nhằm chi phối mức giá khi đấu giá khu đất rộng 5 ha ở Hà Nội.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12, Zing đặt câu hỏi về 2 vụ án đang được dư luận quan tâm. Thứ nhất là việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex, cùng 7 người khác do liên quan đến những sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Thứ hai là quyết định khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trả lời các nội dung này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã xem xét rất kỹ, cẩn trọng trong từng vụ việc, nhất là khi đưa ra quyết định khởi tố người có ảnh hưởng, có chức, có quyền hạn.

“Bộ trưởng yêu cầu cá thể hóa trách nhiệm để làm rõ vi phạm. Nếu người đó quyết định vì cái chung, không sai, không tiêu cực sẽ xem xét một cách khác. Còn nếu vụ việc có ăn chia, biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý nhưng rất cân nhắc các biện pháp tố tụng như bắt hay không bắt”, ông Xô nói.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma. Nhiều lãnh đạo Cục Quản lý dược bị đề nghị truy tố. Ông Trương Quốc Cường bị cáo buộc gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng .

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Tùng Hiếu.

Ông Xô cũng cho biết theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ Công an ưu tiên xử lý một số vụ việc trong lĩnh vực y tế, đấu thầu đất đai. Phương châm là xử lý một vụ án để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, hướng tới lợi ích của nhân dân.

Với vụ án bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex, ông Xô nhấn mạnh đây là vụ việc có biểu hiện “vây thầu”.

Theo người phát ngôn của Bộ Công an, sau khi UBND Hà Nội có quyết định giao cho huyện Đông Anh đấu thầu khoảng 49.000 m2 đất, Vimedimex đã cho các công ty con của Vimedimex đấu thầu, dùng biện pháp “câu mắc” các cơ quan liên quan.

Giá đất đấu giá ban đầu là 500 tỷ sau đó được hạ xuống 300 tỷ để thắng thầu. Sau khi kết thúc vòng 1, chỉ còn lại 3 công ty lọt vào vòng tiếp theo, đều là công ty con của Vimedimex.

Ở vòng 2, 3 và 4, các công ty con này lại bỏ thầu cùng một giá, rồi xin bỏ thầu. “Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc”, ông Xô cho biết.

Trước đó, hôm 9/11, Công an Hà Nội thông tin về việc khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Vimedimex) về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Bà Loan bị cáo buộc cùng 7 người khác dùng thủ đoạn "quân xanh, quân đỏ", dựng lên hàng chục công ty "ma" để thông đồng, chi phối mức giá khi đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh.