Bộ Công an có thêm 2 thứ trưởng

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng C03 và thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 17/1, Bộ Công an công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo quyết định trên, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân 2 tân thứ trưởng và của toàn lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân thứ trưởng. Ảnh: Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị trên cương vị mới, 2 tân thứ trưởng tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, không ngừng rèn luyện; tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, cùng toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Sau khi được bổ nhiệm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long hứa không ngừng học hỏi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1974, quê Bắc Giang) từng là Trưởng phòng Tham mưu của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường. Sau đó, ông Long làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngày 10/9/2019, Bộ trưởng Công an điều động ông Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (sinh năm 1973, quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội) từng là Trưởng phòng rồi Phó cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Tháng 12/2017, ông Tuyến được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông rồi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Đầu tháng 3/2021, thiếu tướng Lê Văn Tuyến được điều động về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngoài 2 thứ trưởng vừa được bổ nhiệm, Bộ Công an hiện có 5 thứ trưởng gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, thượng tướng Lương Tam Quang, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và thiếu tướng Lê Quốc Hùng.