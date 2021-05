Bộ Công an chi viện 300 cảnh sát cơ động đến Bắc Giang dập dịch

Ngoài nhiệm vụ dập dịch, 300 cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử sắp tới.

Ngày 17/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức lễ xuất quân chi viện 300 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia dập dịch ở Bắc Giang, trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không chủ quan, lơ là và phải thực hiện nghiêm hướng dẫn, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 300 cảnh sát cơ động hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống Covid-19. Ảnh: B.C. "Cương quyết, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương", tướng Cương chỉ đạo và nhắc nhở 300 cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ phải luôn sẵn sàng khi có lệnh điều động. Ngoài nhiệm vụ dập dịch, Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng yêu cầu lực lượng hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang và chính quyền nơi đây đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, 300 cảnh sát cơ động đi làm nhiệm vụ lần này thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc. Ngoài dập dịch, cảnh sát cơ động cũng được lệnh bảo đảm an ninh trật tự cho đợt bầu cử. Ảnh: B.C. Tính đến trưa 17/5, Bắc Giang ghi nhận 350 ca bệnh, trở thành địa phương có số người mắc Covid-19 cao nhất cả nước. Cùng với việc phát sinh ổ dịch lớn tại 2 khu công nghiệp, lãnh đạo địa phương này nhận định số F0 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Từ 27/4 đến nay, Việt Nam phát hiện tổng cộng 1.204 người mắc Covid-19 trong nước. Nhiều ổ dịch Covid-19 bùng phát cùng lúc tại Việt Nam, đặc biệt, các ca nhiễm nCoV đang tăng nhanh ở khu công nghiệp. Hiện tại, cả nước có 27 tỉnh, thành phố ghi nhận người nhiễm nCoV. Hình ảnh CSGT Bắc Giang chào đoàn chi viện Quảng Ninh Khi nhìn thấy đoàn xe chở đội ngũ y, bác sĩ từ Quảng Ninh hướng về Bắc Giang để chống dịch, một CSGT đã đứng nghiêm và giơ tay chào. Chủ tịch Bắc Giang: F0 chưa giảm, chỉ là xét nghiệm đang 'tắc' "Thực tế, số lượng F0 ở Bắc Giang chưa giảm. Tốc độ xét nghiệm đang bị "tắc" khi việc lấy mẫu thì nhanh nhưng quá trình chạy máy lại chậm", Chủ tịch Lê Ánh Dương cho hay.