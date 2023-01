Bộ Công an chỉ đạo tăng cường phòng, chống tội phạm dịp lễ hội sau Tết

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các loại tội phạm dịp lễ hội như: Lợi dụng lễ hội đầu năm để trục lợi; trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, tập trung phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến, địa bàn.

Trong 7 ngày nghỉ Tết, công an cả nước điều tra, khám phá 173 vụ, bắt 258 người phạm tội về trật tự xã hội; bắt 129 nghi phạm về ma túy, 2.231 người liên quan cờ bạc. Ngoài ra, công an phát hiện, bắt giữ 491 vụ, 537 người vi phạm về pháo, thu giữ gần 1.000 kg pháo các loại; bắt giữ 16 vụ, 29 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trên lĩnh vực giao thông, trung bình mỗi ngày lực lượng CSGT xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết so với dịp Tết Nguyên đán 2022. Người dân rất đồng tình, ủng hộ CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

"Có thể khẳng định người dân khắp mọi miền tổ quốc đã đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh. Tình hình an ninh, trật tự trước và trong dịp Tết được đảm bảo, an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ", trung tướng Tô Ân Xô bày tỏ.

Người dân khắp nơi đổ về đền ông Hoàng Mười (Hà Tĩnh). Ảnh: Hoàng Dương.

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh dịp lễ hội đầu năm là thời điểm mở cửa trở lại của nhiều hoạt động, nên lượng người đi lễ hội đầu năm nay sẽ gia tăng, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm, như: Lợi dụng văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội để trục lợi; trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông cũng diễn biến phức tạp.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, xác định việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông mùa lễ hội đầu năm là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Bộ Công an đã chỉ đạo công an cả nước tập trung rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ tại các đền, chùa, điểm sinh hoạt văn hoá đông người.

Đồng thời, chủ động các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, không để các trường hợp lợi dụng lễ hội hoạt động mê tín dị đoan, tổ chức các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng dân gian.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Ngoài các nội dung trên, Bộ Công an còn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; chấp hành quy chế, quy trình công tác, điều lệnh ngành; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo hơn 4 tỷ đồng Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đoàn Thị Anh Thư (33 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.