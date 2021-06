Bộ Công an chỉ đạo tấn công tội phạm cá độ bóng đá

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng đấu tranh với tội phạm liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng loại World Cup 2022 và nhiều giải đấu khác.

Tối 4/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có công điện chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải vô địch bóng đá.

Công điện nêu thời gian qua, các lực lượng đã triệt xóa nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc lớn. Có vụ cá độ trên mạng với hàng nghìn người tham gia. Tuy nhiên, tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá vẫn phức tạp.

Thời gian tới diễn ra nhiều giải bóng đá lớn ở châu Âu và Nam Mỹ, đặc biệt là vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia. Bộ Công an dự báo tình hình tội phạm về cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là trên không gian mạng.

Cảnh sát triệt xóa đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng ở An Giang giữa năm 2017. Ảnh: N.T.

Bộ Công an chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung phát hiện các các đường dây cá độ trực tuyến qua Internet hoặc các trò chơi điện tử trá hình; kiểm soát hoạt động thanh toán để ngăn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài thông qua hoạt động cá độ bóng đá.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn đánh bạc trên không gian mạng; rà soát, khắc phục sơ hở, không để tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá lợi dụng để hoạt động.

Bộ Công an cũng chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự chủ động tấn công, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động cờ bạc; đặc biệt là tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá và tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Đối với công an địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các lực lượng tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý các địa điểm liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá ở cơ sở.

Công an các tỉnh, thành phố cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với VKSND và tòa án các cấp khởi tố, điều tra, xét xử nghiêm các vụ án về cờ bạc, cá độ bóng đá để răn đe.

Công điện cũng đề nghị các địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm khác phát sinh từ hành vi cờ bạc, cá độ bóng đá thua lỗ liên đới gây ra; dự báo, phát hiện hành vi phạm tội khác do tác động của dịch Covid-19 gây ra để ứng phó.