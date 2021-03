Bộ Công an chỉ đạo điều tra hoạt động mê tín tại CLB Tình Người

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, tuyên truyền mê tín dị đoan.

Chiều 31/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, trước câu hỏi của báo chí về việc Bộ Công an nắm thông tin hoạt động nghi tuyên truyền mê tín, dị đoan của CLB Tình Người (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra sao và đã chỉ đạo xử lý vấn đề này thế nào, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ đã nắm được vụ việc.

"Lãnh đạo Bộ đã giao đơn vị chức năng, cục nghiệp vụ phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát hoạt động của CLB Tình Người ở các tỉnh, thành khác và các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn", thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Ông Xô khẳng định Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín, dị đoan, trục lợi từ người dân, gây mất an ninh, trật tự trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. "Việc này, Bộ Công an đang chỉ đạo rất tích cực", ông nói thêm.

Ông Tô Ân Xô nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi. Ảnh: Việt Hùng.

Ngày 27/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo công an vào cuộc sau khi báo chí phản ánh hoạt động của CLB Tình Người có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia. CLB này thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, có địa chỉ tại tầng 3 - tòa nhà 68 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội giao Ban cán sự Đảng thành phố chỉ đạo công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin báo chí đã phản ánh.

Trước đó, báo điện tử Đại Đoàn Kết thông tin về việc thành viên của CLB Tình Người được dạy “tu đạo” theo một giáo trình nội bộ cơ bản với những nội dung gồm 3 bước: Tu tiếp, trả nghiệp và hành sứ mệnh. Tại đây, tất cả vấn đề bất ổn trong cuộc sống của những thành viên đều được lý giải với góc độ “nghiệp” và “vong”.

Theo đó, để “trả nghiệp”, các thành viên phải dùng tiền cúng gia tiên. Tất cả số tiền này sẽ được đem đến Câu lạc bộ, đổi lại các thành viên nhận được một tờ giấy ghi nhận. Sau khi nhận giấy, họ được dặn phải đem về hóa (đốt) luôn tại nhà để kết thúc một chu trình “giải nghiệp”.