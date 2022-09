Bộ Công an chấn chỉnh tình trạng thu hồi sổ hộ khẩu không đúng

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết cơ quan này không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng loạt và đã chấn chỉnh một số trường hợp thu hồi không đúng.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, trả lời câu hỏi của Zing về tình trạng một số nơi tại Hà Nội thu hộ khẩu giấy trong khi Bộ Công an chưa có chủ trương này, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết theo Khoản 3, Điều 38 Luật cư trú 2020, từ 1/7/2021, Bộ Công an không cấp mới và không cấp lại sổ hộ khẩu. Những sổ đã được cấp sẽ còn giá trị cho đến hết 31/12.

Tại phiên chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Công an khẳng định không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng loạt. Cơ quan chức năng chỉ thực hiện thu hồi khi công dân đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu đã cấp. Từ đó, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu hồi sổ.

Sau khi có phản ánh tình trạng thu hồi sổ hộ khẩu khiến người dân gặp khó khăn khi thực hiện một số thủ tục hành chính và giao dịch dân sự, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đã rà soát, chẩn chỉnh các trường hợp thu hồi không đúng. Đồng thời, ngày 22/8, C06 có công văn văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đề nghị triển khai một số nội dung của Luật Cư trú. Trong đó có nội dung sử dụng thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu để thay thế cho việc xuất trình sổ hộ khẩu trong một số giao dịch dân sự, thủ tục hành chính…

"Như vậy, người dân có thể dùng CCCD có gắn chip điện tử làm giấy tờ hợp pháp để xác nhận thông tin về nơi cư trú", ông Xô cho biết.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại họp báo. Ảnh: H.Q.

Trước đó tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng 10/8, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đại biểu Nguyễn Trường Giang đồng tình bỏ sổ hộ khẩu giấy là theo quy định của luật. Tuy nhiên, ông nêu phản ánh của cử tri là khi đến cơ quan công an làm các thủ tục liên quan đến hộ khẩu thì bị thu ngay sổ hộ khẩu giấy. Trong khi đó, công dân khi tiến hành các thủ tục ở cơ quan Nhà nước vẫn được yêu cầu mang sổ hộ khẩu gốc đến để đối chiếu.

Lo ngại tính kết nối, liên thông giữa các cơ quan không được đảm bảo, ông Giang đặt vấn đề: “Sắp tới bỏ hẳn sổ hộ khẩu giấy mà với tình trạng quản lý và kết nối liên thông thông tin hộ khẩu của công dân như hiện nay rất rối và gây khó khăn cho công dân”.