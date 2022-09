Bộ Công an cần điều tra vụ cháy quán karaoke thay vì công an tỉnh

“Với những vụ cháy gây hậu quả thảm khốc như ở Bình Dương, cần giao cơ quan điều tra của Bộ Công an tiến hành điều tra thay vì để công an tỉnh đảm nhiệm”, ông Lưu Bình Nhưỡng nói.

Ngày 8/9, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy, xảy ra tại quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 32 người thiệt mạng.

Dù cơ quan cảnh sát điều tra đã có động thái tố tụng đầu tiên, nhiều vấn đề liên quan đến quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về PCCC tiếp tục được đặt ra, đặc biệt sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Thu hồi giấy phép ngay lập tức

Trao đổi với Zing, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Long cho rằng việc điều tra vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương sẽ phải làm rõ cả nguyên nhân lẫn trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Việc này do cơ quan có thẩm quyền là công an tỉnh tiến hành.

Nếu xem xét thấy cần thiết phải can thiệp, Bộ Công an cân nhắc để yêu cầu điều tra độc lập về các vấn đề xung quanh vụ cháy.

Theo vị đại biểu Quốc hội, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là các cơ quan quản lý Nhà nước phải tổng kiểm tra, rà soát ngay điều kiện phòng cháy chữa cháy của các lĩnh vực nói chung và hoạt động karaoke, vũ trường nói riêng trên phạm vi cả nước.

Quán karaoke An Phú có một bên hông không có cửa sổ và cầu thang thoát hiểm. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại biểu dẫn quy định ban hành trong Nghị định 54 của Chính phủ về việc bảo đảm phòng chống cháy nổ tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường và cho rằng đây là điều kiện tiên quyết để cơ quan có thẩm quyền ký giấy phép hoạt động cho các cơ sở.

“Cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc đảm bảo điều kiện này. Sau khi kiểm tra và nhận thấy dấu hiệu vi phạm, đơn vị phải thông báo ngay với cơ quan quản lý kinh doanh để thu hồi giấy phép hoạt động. Nhưng hiện nay, các cơ quan không cùng phối hợp để làm việc này”, ông Long nêu thực tế.

Ông Long dẫn chứng ngay việc hôm 8/9 - hai ngày sau thảm họa cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết, Công an TP Hà Nội thông báo danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm việc đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Song ông nhìn nhận đây chỉ là biện pháp “nửa vời”, bởi danh sách vi phạm không được chuyển ngay đến cơ quan quản lý về kinh doanh để rút giấy phép các cơ sở này ngay lập tức.

Việc tổng rà soát các quán karaoke chỉ có ý nghĩa nếu cơ quan quản lý kiên quyết rút giấy phép cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm quy định về PCCC. Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Long

Nói thêm về tính nghiêm khắc trong chế tài, xử phạt hiện nay, ông Long cho rằng các chế tài cả xử lý hình sự và hành chính đều đã có, đảm bảo tính răn đe và sẽ phòng ngừa hiệu quả nếu được thực hiện đầy đủ. Nhưng trong trường hợp cơ quan kiểm tra và xử lý vi phạm không áp dụng quyết liệt, các chế tài này sẽ là vô nghĩa.

“Việc tổng rà soát các quán karaoke trên toàn quốc cũng chỉ có ý nghĩa nếu cơ quan quản lý kiên quyết rút giấy phép cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”, vị đại biểu nhấn mạnh.

Nhìn lại vài năm trở lại đây, nhiều vụ cháy đã gây ra những hậu quả rất nặng nề về người và tài sản.

Tháng 11/2016, vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người chết; tháng 7/2017, xưởng bánh kem ở xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bốc cháy làm 8 người chết. Chỉ vài tháng sau đó, vào tháng 3/2018, hỏa hoạn xảy ra tòa nhà Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) khiến 13 người chết và 14 người bị thương.

Đến đầu tháng 8/2022, vụ cháy quán karaoke ở đường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã khiến 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Và chỉ một tháng sau đó, thảm họa kinh hoàng đến từ vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã cướp đi mạng sống của 32 người.

Không thể không có trách nhiệm

Bày tỏ nhiều tâm tư khi nhìn vào các con số thiệt hại trong các vụ hỏa hoạn, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng nhắc lại việc Quốc hội khóa XIV đã có chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

Sau cuộc giám sát đó, một số quy định về PCCC được hoàn thiện thêm, tổ chức PCCC được củng cố, các hoạt động PCCC ở địa phương được chấn chỉnh một bước.

Nhưng đáng tiếc, sau cuộc giám sát, nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng vẫn xảy ra, đặc biệt cháy ở quán karaoke.

Điều đó cho thấy về hình thức, công tác PCCC được củng cố một bước nhưng thực chất, việc này vẫn chưa có chiều sâu và chưa thực sự được quan tâm. “Người ta chỉ lo nếu có cháy thì sẽ như thế nào, chứ ít người quan tâm cần phòng cháy ra sao”, theo ông Nhưỡng.

Vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết không thể nói không có trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn. Nguyên Phó ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng

Đề cập đến vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng, vị cựu đại biểu Quốc hội khẳng định “không thể nói không có trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn” trong việc này.

“Các anh cứ nói kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ, làm nghiêm túc, báo cáo đầy đủ, nhưng tại sao làm tốt hết mà lại gây hậu quả thảm khốc như vậy?”, ông Nhưỡng đặt vấn đề.

Quan sát hình ảnh quán karaoke An Phú, ông Nhưỡng ví nơi đây như “chiếc quan tài giữa phố” chứ không phải cơ sở kinh doanh dịch vụ.

“Quán karaoke bít kín đến nỗi khi xảy ra cháy, cảnh sát phải mất nhiều thời gian mới đục thủng được một lỗ trên tường để đưa thiết bị chữa cháy vào. Như vậy thì không thể nói kiểm tra tốt được, bởi nếu có kiểm tra, có chấn chỉnh, chắc chắn mọi việc sẽ khác”, ông Nhưỡng nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội ví quán karaoke An Phú như "chiếc quan tài giữa phố" vì bị bịt kín xung quanh. Ảnh: Duy Hiệu - Quỳnh Danh.

Ông nhìn nhận các vụ cháy quán karaoke đang ngày càng nghiêm trọng về mức độ và hậu quả, đến mức đây không chỉ là sự cố, hỏa hoạn thông thường mà thực sự đã trở thành thảm họa.

“32 người thiệt mạng trong một vụ cháy quán karaoke, đó thực sự là một vấn đề. Thực tế sau mỗi vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng mới lộ ra những sai phạm trong PCCC, nên điều này cần được thay đổi để tránh thảm họa tương tự”, ông Lưu Bình Nhưỡng nói.

Với những vụ cháy gây hậu quả thảm khốc như ở Bình Dương, hoặc những vụ nghiêm trọng và có thể xuất hiện dấu hiệu tiêu cực trong kiểm tra, theo ông Nhưỡng, cần giao cơ quan điều tra của Bộ Công an tiến hành điều tra thay vì để cơ quan điều tra công an tỉnh đảm nhiệm. Bởi việc này sẽ đảm bảo tính khách quan.

Trong quá trình điều tra, cần làm rõ toàn bộ sổ sách cho thấy công tác quản lý, kiểm tra điều kiện PCCC tại quán karaoke này như thế nào.

“Trường hợp vụ cháy xuất phát từ lỗi của chủ cơ sở kinh doanh karaoke thì vẫn có trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn về vấn đề này, cần tách bạch, cá thể hóa trách nhiệm của từng bên, bởi rõ ràng, thảm họa vừa rồi cho thấy công tác quản lý Nhà nước về PCCC có vấn đề”, ông Nhưỡng nói thêm.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, ông nhấn mạnh cần sự vào cuộc của những cơ quan độc lập, ví dụ giám sát của cơ quan dân cử như Quốc hội, HĐND các cấp, giám sát của MTTQ và của chính người dân trên địa bàn.