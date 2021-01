Bố có tiền án, con được xét tuyển trường công an, quân đội không?

Gần như năm nào điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội cũng cao chót vót. Điều này chứng tỏ khối trường công an, quân đội chưa bao giờ hết "nóng" trong các mùa tuyển sinh.

Sở dĩ nhiều thí sinh chọn khối ngành công an, quân đội vì có ưu đãi về học phí cho thí sinh, tốt nghiệp xong sinh viên lại được sắp xếp công việc phù hợp năng lực.

Dưới đây là phần giải đáp một số băn khoăn của thí sinh muốn xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

Học viên trường công an. Ảnh: T.T.

- Một số thí sinh có mong muốn được vào ngành công an, quân đội nhưng lại băn khoăn vì người thân (bố, mẹ, anh, em ruột) từng có tiền án, tiền sự. Các thí sinh này có được xét tuyển không?

- Đại tá Vũ Hồng Khanh - Trưởng phòng đào tạo Học viện Biên phòng (Bộ Quốc phòng): Tất cả người vi phạm pháp luật, sau khi thực hiện xong án phạt, đều là công dân bình thường. Con cái của họ hoàn toàn có quyền đăng ký dự thi vào các trường trong khối ngành công an, quân đội.

Ngoài các quy định chung của Bộ GD&ĐT, khối ngành quân đội, công an sẽ xét lý lịch và yêu cầu khám sức khỏe sơ tuyển với thí sinh.

- Những thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có thể xét tuyển vào những ngành học nào thuộc khối ngành công an, quân đội?

- Đại tá Nguyễn Viết Ngụ - cán bộ chuyên trách tuyển sinh trường Sĩ quan Lục quân 2 (Bộ Quốc phòng): Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 có thể lựa chọn 3 học viện, đại học thuộc khối ngành công an và 16 học viện, trường sĩ quan thuộc khối ngành quân đội để đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, đối với khối ngành công an, tổ hợp A00 có thể xét tuyển vào ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân; ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ĐH Phòng cháy Chữa cháy; ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh Nhân dân.

Các trường, học viện thuộc khối ngành quân đội xét tuyển khối A00 là Học viện (HV) Kỹ thuật Quân sự, HV Hậu cần, HV Quân y, HV Khoa học Quân sự, HV Phòng không - Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1, trường Sĩ quan Lục quân 2, trường Sĩ quan Chính trị, trường Sĩ quan Pháo binh, trường Sĩ quan Công binh, trường Sĩ quan Thông tin, trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, trường Sĩ quan Đặc công, trường Sĩ quan Phòng hóa và trường Sĩ quan Không quân.

Khi xét tuyển tổ hợp A00 vào khối ngành công an, quân đội, nếu có kết quả điểm thi thấp, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng, thay đổi tổ hợp xét tuyển khác có mức điểm cao hơn.

- Đăng ký xét tuyển trường công an có được đăng ký thêm trường quân đội không?

- Về phần thủ tục hồ sơ đăng ký xét tuyển vào khối ngành công an, quân đội sẽ do công an địa phương hướng dẫn. Đồng thời, thí sinh phải đăng ký thi tuyển vào các trường công an, quân đội (đăng ký tại trường THPT thí sinh theo học).

Với khối ngành công an, quân đội, thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng, nghĩa là đăng ký vào một trường của ngành và một ngành của trường.

Thí sinh cần lưu ý rằng đã đăng ký trường công an thì không đăng ký trường quân đội.

Đặc thù của các trường công an, quân đội là học viên không phải đóng học phí, ra trường 100% đều có việc làm nên đây vẫn là ngành được nhiều thí sinh quan tâm lựa chọn nên điểm chuẩn cao, thí sinh cần cân nhắc khi đăng ký xét tuyển vào đây.