Kinh thánh - bộ bách khoa toàn thư về nhân loại cổ đại

Được viết trong 14 thế kỷ, "Kinh thánh" là bộ sách đồ sộ chứa đựng những câu chuyện về nguồn gốc vũ trụ và tiến trình lịch sử của người Do Thái cổ đại.

Bộ sách Kinh thánh do Omega+ và Nhà xuất bản Tôn giáo phát hành. Ảnh: O.P.

Kinh thánh được xem là bộ sách kinh điển nhất mọi thời đại; được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, được trích dẫn nhiều nhất, có ảnh hưởng nhất và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới…

Kinh thánh gồm Cựu ước và Tân ước - là kết quả từ nhiều văn thư được viết trong suốt hơn 1.600 năm. Chúng được viết bằng ba ngôn ngữ, chủ yếu là chữ Hebrew (hay Hipri của người Do Thái), Hy Lạp cổ và một vài phân đoạn trong Kinh thánh được viết bằng tiếng Aram - một cổ ngữ được dùng phổ biến tại Do Thái trong thời Chúa Giêsu.

Bản tiếng Việt của bộ Kinh thánh vừa được Omega+ và Nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành có tổng dung lượng lên đến 3.000 trang. Đây là bản dịch tiếng Việt được thực hiện từ nguyên ngữ Hebrew, Aramaic và Hi-lạp do cố linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn thực hiện.

Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn (1922-1975) - giáo sư Kinh Thánh, từng theo học chuyên ngành thần học và Thánh Kinh tại Roma - đã dành hơn 15 năm để chuyển ngữ bộ sách này. Bản dịch cũng cung cấp nhiều chú giải làm sáng tỏ ngôn ngữ của Kinh thánh, đồng thời dịch giả không ngừng cập nhật những văn bản Kinh thánh hay thủ bản ở Biển Chết được khảo cổ phát hiện có niên đại hơn 2.000 năm trước.

Không chỉ có ý nghĩa lớn đối với tôn giáo, Kinh thánh còn có sức ảnh hưởng lâu dài đến nghệ thuật và văn học phương Tây, trí tưởng tượng sáng tạo của phương Tây nói chung.

Kinh thánh, đặc biệt là Cựu ước (chiếm khoảng 2/3 dung lượng của bộ sách), có thể được xem là một bách khoa toàn thư hữu ích trong việc nghiên cứu nhân loại cổ đại về các mặt lịch sử, chính trị, quân sự, pháp luật, luân lý đạo đức, kinh tế, khoa học kỹ thuật, y học, văn hoá...

Cựu ước là loạt sách quan trọng nói về giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, trước thời Chúa Giêsu giáng sinh. Kinh thánh Cựu ước theo bản dịch của linh mục Nguyễn Thế Thuấn gồm 46 sách, chia thành 4 phần chính, gồm: Ngũ Kinh (Torah); Sử và truyện; Thi phú và nhóm sách Tiên tri.

Ngoài lý giải về nguồn gốc vũ trụ, nguyên do hình thành Giao ước giữa Thiên Chúa và Do Thái, bộ sách còn trình bày một cách hệ thống toàn bộ các lề luật/giáo lý quan trọng nền tảng của Do Thái giáo từ khởi thủy, các yếu tố trần thuật về lịch sử của dân tộc và tôn giáo...