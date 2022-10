Tam nhẫn Narya, Nenya và Vilya được rèn bởi đích tay Celebrimbor. Chúng đều sở hữu quyền năng và sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với những chiếc nhẫn còn lại.

Chúa tể của những chiếc nhẫn đã được chuyển thể thành phim.

Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings) là một series đình đám được chuyển thể từ thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn J.R.R.Tolkien. Chuyện phim xoay quanh những năm tháng vĩ đại của Trung Địa (Middle Earth) trong cuộc chiến chống lại chúa tể bóng đêm Sauron, kẻ thống trị vùng đất Mordor.

Lịch sử nhẫn thần quyền năng

Ba nhẫn cho các Tiên chúa sống dưới gầm trời xanh/ Bảy cho các chúa Người Lùn dưới sảnh đá bất diệt/ Chín cho Con Người Phàm Trần định mệnh đành phải chết/ Một cho Chúa tể Hắc Ám ngự cao trên ngai đen/ Ở vùng đất đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm/ Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết/ Một Nhẫn Chúa tập hợp tất cả, trong bóng tối trói buộc hết/ Ở vùng đất đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm.

Đây chính là bài thơ mở đầu cho thiên truyện đồ sộ này. Theo nguyên tác, Chúa tể bóng đêm Sauron đã hóa thân thành Annatar, kết thân và dụ dỗ Celebrimbor cùng các nghệ nhân xứ Eregion tạo ra 19 chiếc nhẫn quyền lực. Kế hoạch của hắn là phân chia chúng cho ba chúa Tiên, bảy chúa Người Lùn và chín lãnh chúa loài người.

Cuối cùng, Sauron đích thân tạo ra chiếc nhẫn thứ 20, với tên gọi Nhẫn Chúa (One Ring). Nó được rèn từ lửa của ngọn núi Doom ở Mordor, giúp cho chủ nhân có thể chi phối 19 người đang đeo những chiếc nhẫn còn lại.

Tuy nhiên, khi quyết định chuyển thể bộ truyện vĩ đại thành phim, đạo diễn Peter Jackson gần như không đề cập bất kỳ thông tin nào liên quan tới những chiếc nhẫn này, đặc biệt là bộ ba nhẫn thần của tộc Tiên. Vì lẽ đó, những bí ẩn về lịch sử, sức mạnh hay thậm chí là chủ nhân của chúng chưa được giải đáp cặn kẽ. Điều này đôi lúc khiến người xem không khỏi cảm thấy hoang mang, thắc mắc.

Nhẫn Chúa (One Ring) chi phối tất cả 19 chiếc nhẫn còn lại, bao gồm cả Tam nhẫn của Tiên tộc. Ảnh: New Line Cinema.

Thực chất, 16 chiếc nhẫn dành cho chúa tể Người Lùn và loài người được rèn bởi bàn tay của các nghệ nhân xứ Eregion. Trong khi đó, tam nhẫn tộc Tiên lại do đích thân Celebrimbor tạo ra. Ông là một hoàng tử Elf thuộc tộc Ñoldor, hậu duệ cuối cùng của gia tộc Fëanor còn sót lại ở Trung Địa.

Được tạo ra sau khi chúa tể bóng đêm rời bỏ Eregion, Tam nhẫn thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sauron do hắn không thể tác động vào quá trình chế tạo. Tuy nhiên, vì được rèn bằng nghệ thuật mà Sauron chỉ dạy, chúng vẫn phải chịu sự ràng buộc với Nhẫn Chúa.

Cả ba lần lượt được đặt tên là Narya, Nenya, và Vilya. Sau khi nhận ra ý đồ đen tối của Chúa tể bóng đêm, người Elf đã giấu kỹ bộ ba chiếc nhẫn này. Vậy nên, Sauron chưa từng một lần được chạm tay vào chúng.

Chiếc Nhẫn Lửa Narya

Narya, chiếc Nhẫn Lửa (hay có tên gọi khác là Hồng Nhẫn), được khảm một viên ruby đỏ. Theo nội dung của cuốn Unfinished Tales (Những câu chuyện dang dở), khi cuộc chiến của người Tiên bắt đầu, Celebrimbor đã đưa Narya cho Gil-Galad, đại đế của Noldor.

Gil-Galad sau đó tin tưởng giao lại chiếc Nhẫn Lửa cho trung úy Cirdan - lãnh chúa của các bến cảng Mithlond. Ông vẫn giữ nó cho tới khi Gil-Galad qua đời. Vào kỷ Đệ Tam, Cirdan quyết định tặng lại Narya cho phù thủy quyền năng Gandalf để hỗ trợ ông bảo vệ Trung Địa.

Phù thủy Gandaf cùng chiếc Nhẫn Lửa Narya. Ảnh: New Line Cinema.

Narya được miêu tả có sức mạnh truyền động lực cho những người khác chống lại sự độc tài, thống trị và tuyệt vọng, đồng thời khơi dậy niềm hy vọng mới cho họ. Tương tự như 2 chiếc còn lại trong Tam nhẫn, nó giúp chủ nhân ẩn khỏi sự điều khiển của Nhẫn chúa và xua đi những tác động của thời gian. VÌ vậy, nó còn được coi là chiếc Nhẫn huyền diệu.

Nhờ có Narya, Gandalf đã sở hữu thêm nhiều quyền năng và phép thuật mạnh mẽ. Trong The Hobbit, ông đã tạo ra lửa để đốt các quả thông đánh đuổi lũ Warg. Ông cũng không hề bị lửa thiêu khi đối mặt với quái vật Balrog ở Moria. Đó là do chiếc nhẫn đã mang lại cho ông năng lực kháng hỏa.

Bất cứ khi nào có sự hiện diện của Gandalf cùng Narya ở cạnh, mọi người xung quanh sẽ luôn tập trung vào mục tiêu ông, cho dù ban đầu họ có tin vào điều đó hay không. Chưa kể, Narya còn cho phép Gandalf, Elrond và Galadriel ẩn khỏi con mắt của Chúa tể bóng đêm Sauron.

Chiếc Nhẫn Nước Nenya

Nenya, chiếc nhẫn Nước (hay còn gọi là Bạch Nhẫn), được làm từ Mithril và khảm một viên đá tựa kim cương. Chiếc nhẫn này được nắm giữ bởi nữ hoàng Galadriel xứ Lothlorien.

Sức mạnh của Nenya được đồn đoán là duy trì và bảo vệ mọi thứ tại Lothlorien khỏi thế lực tà ác. Tuy nhiên trên thực tế, lũ Orcs từ Moria vẫn thâm nhập được mảnh đất này sau khi Đoàn hộ Nhẫn tới đây, cũng như khi Sauron cử lực lượng xâm lược từ Dol Guldur.

Dẫu sức mạnh của Nhẫn Nước tác động tới quân sự không quá rõ ràng, không thể phủ nhận được những quyền năng mạnh mẽ khác của nó. Người ta nói rằng, nếu được bảo vệ bởi Nenya, Lothlorien sẽ không thể thất thủ, trừ khi bị Sauron với Nhẫn Chúa trong tay đích thân tấn công.

Chiếc Nhẫn Nước Nenya của Galadriel với quyền năng bảo vệ. Ảnh: New Line Cinema.

Galadriel đã sử dụng sức mạnh từ chiếc nhẫn này để tạo ra các quyền phép bảo vệ Lothlorien, nhưng nó cũng làm tăng lên trong bà nỗi khao khát về biển và mong muốn trở về Vùng đất Bất tử. Sau sự hủy diệt của Nhẫn Chúa và thất bại của Sauron, sức mạnh của nó đã bị suy giảm cùng những chiếc nhẫn khác.

Galadriel mang Nenya lên một con tàu từ Bến Cảng Xám hướng về phía Tây, cùng với 2 chiếc nhẫn còn lại và cả những chủ nhân của chúng.

Chiếc Nhẫn Khí Vilya

Vilya, chiếc Nhẫn Khí có tên gọi khác là Nhẫn Gió, Nhẫn Thiên Đàng hay Bảo Lục Nhẫn. Nó được làm bằng vàng và mặt trên khảm một viên ngọc lam bảo. Khi Sauron tàn phá Eregion, Nhẫn Khí được gửi đến vua Tiên Gil Galad ở Lindon. Sau đó, nó được truyền lại cho Elrond. Ông đã mang nó từ kỷ Đệ Nhị và trong suốt kỷ Đệ Tam.

Trong chương cuối cùng Sự trở về của nhà Vua (The Return of the King), Vilya được xác nhận sở hữu quyền năng mạnh nhất trong tam nhẫn. Sức mạnh chính xác của nó không được mô tả cụ thể. Tuy nhiên, nhiều khả năng Nhẫn Khí có thể chữa lành vết thương, bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Sở dĩ, điều này xuất phát từ huyền sử Silmaril khi cho rằng Celebrimbor đã rèn Tam Nhẫn để chữa lành và duy trì sự sống, không phải để tăng cường sức mạnh của chủ nhân như Thất Nhẫn, Cửu Nhẫn và Nhẫn Chúa. Ngoài ra, còn có số suy đoán rằng Vilya có thể giúp chủ nhân điều khiển một phần sức mạnh thiên nhiên. Đơn cử như sự kiện Elrond triệu tập một cơn lũ để ngăn chặn bọn Nazgul ở dòng sông khi chúng định tiến vào Rivendell.

Elrond mang chiếc Nhẫn Khí Vilya với sức mạnh lớn nhất trong Tam nhẫn. Ảnh: New Line Cinema.

Sau Sauron và Nhẫn Chúa bị hủy diệt, sức mạnh của Vilya cũng suy giảm và được lãnh chúa Elrond đem theo khi vượt biển vào cuối kỷ Đệ Tam.

Một sự thật thú vị rằng, trong trận chiến tấn công pháo đài Dol Guldur của Hội đồng Trắng, khán giả được chứng kiến một cuộc đọ sức vô tiền khoáng hậu giữa Tam nhẫn Tiên tộc (do Gandalf, Galadriel và Elrond nắm giữ) cùng với Cửu nhẫn của con người do đám Nazgul sử dụng.

Bất ngờ thay, phần thắng lại thuộc về chủ nhân của bộ ba Tiên nhẫn, dù cho quân đối phương áp đảo về số lượng. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy quyền năng của những chiếc nhẫn Narya, Nenya và Vilya mạnh mẽ tới mức nào.