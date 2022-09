Bộ âu phục tách biệt của Hoàng tử Andrew trong lễ rước linh cữu

Ông Andrew không còn là người đảm nhận các công việc hoàng gia sau khi vướng phải bê bối quấy rối tình dục, do đó ông không được phép mặc lễ phục. Nguồn tin từ Điện Buckingham cho biết Hoàng tử Andrew sẽ được mặc lễ phục khi cùng các thành viên hoàng gia túc trực bên linh cữu nữ hoàng lúc diễn ra lễ viếng tại Đại sảnh Westminster - theo nghi thức truyền thống được gọi là Các hoàng tử Canh thức (Vigil of the Princes).