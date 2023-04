Bộ ảnh cảm động về vẻ đẹp của những người khiếm khuyết

Trước bộ hình này, Nhi Ngờ và ê-kíp từng thực hiện hai bộ ảnh cho các cụ ông cụ bà ở viện dưỡng lão có tên "Oh we bloom" (và những đoá hoa sẽ luôn nở rộ). Thời gian tới, cô hy vọng có thể được cùng nhiều người, nhiều tổ chức thực hiện những bộ ảnh hoặc các hoạt động tương tự, mang lại nhiều giá trị cho các cộng đồng kém may mắn.