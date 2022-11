Bỏ 200 USD mua game nhưng không thể chơi

Sự cố đóng gói khiến một số bộ "God of War Ragnarök" phiên bản đặc biệt thiếu mã tải game, khiến người dùng không thể chơi.

Một số hộp "God of War Ragnarök" Collector's Edition thiếu hộp thiếc trưng bày. Ảnh: Critter Manley.

Trên Twitter, người dùng Koroshiya cho biết phiên bản dành cho nhà sưu tầm (Collector's Edition) của God of War Ragnarök bị mất hộp thiếc và mã tải game.

Do hộp được đóng nguyên seal, người này cho rằng vấn đề đến từ khâu đóng gói. Các vật phẩm khác như bộ xúc xắc Dwarven, bản sao 16 inch của búa Mjolnir vẫn nằm trong hộp.

Một người dùng khác tên Critter Manley cũng chia sẻ tình trạng tương tự. "Bộ GOW Collector's Edition của tôi không có hộp thiếc, không có cách nào để tải game và nội dung bổ sung. Không biết làm sao để xử lý và trình bày vấn đề", tài khoản này chia sẻ.

Theo Kotaku, một nhóm người dùng Reddit còn tạo tài khoản GOW Collector’s Edition Mishap! trên Twitter, tổng hợp các phản ánh thiếu vật phẩm trong bộ God of War Ragnarök Collector's Edition, được Sony bán với giá 200 USD .

Trong các bộ Collector's và Jotnar Edition của God of War Ragnarök, nhà sản xuất cung cấp mã để người dùng tải game từ PlayStation Store thay vì kèm đĩa như các trò chơi trước đây. So với phiên bản bình thường, bộ Collector và Jotnar tặng thêm nhiều vật phẩm trưng bày.

Một số người khác cho biết bộ game của họ vẫn có hộp thiếc, nhưng chứa 2 mã tải vật phẩm bổ sung (DLC) chứ không có hướng dẫn tải game. Với phiên bản Jotnar Edition giá đắt hơn, một số người không nhận được đĩa nhạc.

Những phản ánh xuất hiện càng nhiều từ ngày 9/11, tuy nhiên nhiều game thủ bày tỏ thất vọng bởi cách xử lý chậm chạp của Sony. Đến ngày 12/11, một số người cho biết đã được Sony liên lạc và gửi mã tải game, tuy nhiên chưa rõ khi nào mới nhận được hộp thiếc bị thiếu.

Một hộp game God of War Ragnarök Collector's Edition đầy đủ phụ kiện. Ảnh: SungWon Cho.

Theo Forbes, đây là sự cố hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một tựa game lớn, được quảng bá rộng rãi. Hiện chưa rõ bao nhiêu người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố. Sony cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân và cách xử lý.

Là phần tiếp theo của God of War (2018), God of War Ragnarök nhận được nhiều đánh giá tích cực về lối chơi lẫn đồ họa, đặc biệt với phiên bản cho hệ máy PlayStation 5. Tuy nhiên, sự cố thiếu vật phẩm trong phiên bản đặc biệt khiến nhiều game thủ không hài lòng.

Đây không phải lần đầu Sony hứng chỉ trích với sự cố đóng gói game. Trước đó, phiên bản Firely Edition của The Last of Us: Part I nhận nhiều phàn nàn do khâu đóng gói sơ sài trước khi vận chuyển, khiến hộp bị móp và không nguyên vẹn.