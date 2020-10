BMW X5 và X6 có thêm phiên bản đặc biệt First Edition

Ngoài ghế ngồi thể thao, BMW còn trang bị tiêu chuẩn cho các model X5 M Competition First Edition và X6 M Competition First Edition các mảng ốp carbon ở bảng táp-lô và khu vực bệ trung tâm. Tên phiên bản và số thứ tự cũng được BMW bố trí thêm để nhấn mạnh sự đặc biệt của biến thể First Edition.