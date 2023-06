BMW R 18 và hành trình trở thành mẫu cruiser tiêu biểu

Trên hành trình khẳng định vị thế tại phân khúc cruiser, mẫu môtô BMW R 18 chinh phục người dùng nhờ thiết kế cổ điển, động cơ bền bỉ và công nghệ ấn tượng.

Tháng 4/2020, mẫu cruiser BMW R 18 chính thức ra mắt tại Đức và được kỳ vọng trở thành biểu tượng đẳng cấp tiếp theo của thương hiệu BMW Motorrad. Với thiết kế cá tính, trang bị hiện đại cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, “chiến mã” BMW R 18 xứng đáng là “bạn đồng hành” đáng tin cậy của những tín đồ đam mê phong cách cổ điển, yêu thích sự độc đáo.

Cảm hứng thiết kế từ huyền thoại BMW R 5

Lấy cảm hứng thiết kế từ huyền thoại BMW R 5 - mẫu xe từng tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp chế tạo xe máy thế giới, R 18 mang những nét đẹp hoài cổ đặc trưng. Trong bài viết trên Luxurious Magazine, cây bút Jeremy Webb nhận định: “BMW R 18 là chiếc cruiser lộng lẫy và là sự tôn vinh sâu sắc đối với những giá trị lịch sử”.

Vào thời điểm R 5 được ra mắt vào năm 1936, khung sườn đôi, hộp số 4 cấp vận hành bằng chân, động cơ Boxer OHV hay công suất 24 mã lực được xem là điều mới mẻ chưa từng có. Chính những trang bị này đã tạo nên chuẩn mực mới cho các mẫu môtô sau này.

Ông Edgar Heinrich - trưởng bộ phận thiết kế của BMW - nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chọn lọc những công nghệ và thiết kế đặc trưng nhất từ các mẫu xe huyền thoại của BMW Motorrad để tạo ra BMW R 18 - mẫu xe vừa kế thừa những giá trị mang tính biểu tượng, vừa hội tụ những yếu tố nổi bật về công nghệ, đồng thời mang hơi thở của một chiếc môtô hiện đại”.

Nhìn tổng quát, BMW R 18 có vẻ ngoài bề thế với phần thân dài 2.440 mm. Tương tự BMW R 5, phần gắp sau của R 18 kết nối trực tiếp với khung chính bằng ốc vít, từ đó tạo nên sự cứng cáp và liền mạch cho chiếc xe. R 18 duy trì truyền thống lâu đời của môtô BMW bằng khung thép đôi bao phủ khối động cơ với các mối hàn giữa các ống thép được chăm chút tỉ mỉ. Ngoài ra, những chi tiết như bình xăng hình giọt nước, trục các đăng lộ thiên, đường sọc trắng nhỏ trên nền sơn đen càng tô điểm thêm nét cổ điển của “chiến mã” này.

BMW R 18 được lấy cảm hứng từ chiếc R 5 của hãng.

Một trong những điểm nổi bật của R 18 chính là cụm đồng hồ hình tròn dạng analog đi kèm màn hình digital hiển thị đa chức năng. Bên cạnh đó, BMW Motorrad đặc biệt chú trọng đến hệ thống đèn pha nhằm đảm bảo hệ số an toàn cao nhất khi trang bị full LED tích hợp công nghệ nghiêng theo góc lái (Headlight Pro - Adaptive Curve Light). Với công nghệ này, người lái có thể đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong những khúc cua.

BMW R 18 được thiết kế theo triết lý công thái học với vị trí để chân thoải mái giúp người lái có tư thế ngồi vững chãi để điều khiển phương tiện tốt nhất. Đây là một ưu điểm lớn khi lựa chọn xe bởi nó sẽ đặc biệt hữu ích với những hành trình dài.

BMW R 18 kết hợp hài hoà giữa nét hoài cổ và hiện đại với những chi tiết như trục các đăng lộ thiên, bình xăng hình giọt nước hay hệ thống đèn pha được trang bị full LED.

Động cơ mạnh mẽ, trang bị tiên tiến

Một trong những yếu tố giúp R 18 nổi bật trong phân khúc là khối động cơ mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ Big Boxer 4 thì 2 xy-lanh với dung tích 1.802 cc, động cơ 2 xy-lanh lớn nhất dành cho môtô mà BMW từng chế tạo; công suất cực đại là 91 mã lực ở 4.750 vòng/phút; mô-men xoắn của xe là 158 Nm tại 3.000 vòng/phút. Việc đạt sức kéo tối đa ở số vòng tua thấp giúp xe di chuyển tức thời, có khả năng tăng tốc tốt, từ đó mang đến cảm giác lái thú vị mỗi lần lên ga.

R 18 trang bị động cơ boxer 4 thì 2 xy-lanh với dung tích 1.802 cc.

BMW R 18 có 3 chế độ lái là Rock, Roll và Rain phù hợp với nhiều địa hình. Đi kèm đó, xe có các hệ thống bổ trợ như: Hệ thống cân bằng tự động ASC giúp đảm bảo mức độ an toàn cao khi lái xe, chống trượt bánh khi di chuyển trên đường trơn; hệ thống phanh động cơ MSR hỗ trợ hệ thống kiểm soát lực kéo động cơ, ngăn việc bánh sau bị trượt khi tăng giảm ga đột ngột.

Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control mang đến sự thuận tiện khi điều khiển xe. Cụ thể, khi đi đường quốc lộ hay cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình được kích hoạt để giữ đều vận tốc tại thời điểm đó, ngay cả khi lên dốc hay xuống dốc, giúp người lái được thư giãn cánh tay khi đi đường dài.

Việc điều khiển R 18 trở nên thuận tiện hơn với những công nghệ hỗ trợ lái được trang bị trên xe.

Kế đến, hệ thống khởi hành ngang dốc HSC có khả năng giữ xe đứng yên và thăng bằng khi chạy ở địa hình dốc trên 5 độ, hỗ trợ người lái dễ dàng điều khiển xe trong suốt hành trình. Bên cạnh đó, R 18 còn có các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến khác như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chìa khóa thông minh Keyless Ride, sưởi ấm tay lái Heated Grips, chế độ lùi xe Reverse Assist bằng mô-tơ điện, hỗ trợ tối đa trong trường hợp người dùng không thể kéo, đẩy lùi xe lúc đang trên dốc hay đưa xe vào bãi.

Cây bút Nigel Paterson viết trên trang Road Rider: “R 18 được tạo ra để phục vụ những cuộc phiêu du thú vị. Do đó, chiếc xe này luôn mang đến cảm giác thư thái và thoải mái cho người lái bằng động cơ rung nhẹ nhàng, giúp họ thư giãn và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi”.

Với thông điệp “Soul is all that matters”, BMW Motorrad mong muốn chiếc xe cruiser BMW R 18 sẽ chinh phục cảm xúc và tâm hồn của người lái. Mẫu xe này hiện được Thaco Auto phân phối tại hệ thống showroom BMW Motorrad trên toàn quốc.