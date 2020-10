BMW R 18 Classic 2021 - mẫu cruiser đậm chất cổ điển

Song song với mẫu xe R 18 First Edition, R 18 Classic cũng sẽ có phiên bản ra mắt First Edition cho một số thị trường nhất định. Phiên bản này được trang bị thêm một số chi tiết độc đáo như thân xe được sơn đen bóng với các đường chỉ kép trang trí, ốp chrome, huy hiệu trên ghế ngồi cũng như logo "First Edition" bằng chrome ở tấm che bên hông xe.